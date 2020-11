Οικονομία

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1 για τα μέτρα στήριξης (βίντεο)

Ο υφυπουργός Οικονομικών στον ΑΝΤ1 για τη στήριξη των επιχειρήσεων και τα ενδεχόμενα ενίσχυσης των συνταξιούχων και των μακροχρόνια ανέργων.

Στις 15 του μηνός θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αποζημίωση των επιχειρηματιών και υπαλλήλων που επλήγησαν από το lockdown, εξήγησε ο υφυπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Η ΕΡΓΑΝΗ θα καλύψει σε πρώτη φάση τις επιχειρήσεις που έκλεισαν και σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν οι πληττόμενες», είπε σχετικά ο Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει ενδεχόμενο έκτακτης ενίσχυσης σε χαμηλοσυνταξιούχους, στο τέλος του έτους, εξήγησε ότι αυτό συνέβαινε όταν υπήρχε υπερπλέονασμα. «Η χώρα είναι σε έλλειμμα και του χρόνου θα είναι σε υπερέλλειμμα», σημείωσε και ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική πολιτική είναι πως «ό,τι χρήματα διαθέτουμε, θα πάνε στους πληγέντες από covid».

Όσο αφορά σε τυχόν ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων είπε πως δεν προβλέπεται κάτι, πέραν του πάγιου συστήματος που καλύπτει την κατηγορία αυτή των πολιτών, δηλαδή το Ελάχιστον Εγγυημένο Εισόδημα, το ΚΕΑ, η ενίσχυση των τροφίμων, το κοινωνικό τιμολόγιο και το επίδομα θέρμανσης». Διαπιστώνοντας ότι το θέμα τώρα με τους μακροχρόνια ανέργους είναι ότι δεν μπορούν να βρουν δουλειά, προανήγγειλε ότι το πάγιο αυτό σύστημα που τους καλύπτει θα ενισχυθεί με 300- 400 εκατομμύρια ευρώ τον επόμενο χρόνο.