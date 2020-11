Κόσμος

Αγωγή κατά των επιστολικών στην Πενσιλβάνια από τον Τραμπ

Τι ζητεί μέσω της αγωγής που κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της πολιτείας η εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ.

Η εκστρατεία επανεκλογής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε χθες, Δευτέρα, δικαστική αγωγή κατά του συστήματος επιστολικής ψήφου στην Πενσιλβάνια, υποστηρίζοντας ότι αυτό «στερούνταν όλων των δικλείδων διαφάνειας και επαλήθευσης που υπήρχαν για τους ψηφοφόρους που ψήφισαν με φυσική παρουσία».

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Πενσιλβάνια, έχει στόχο την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων άμεσης εφαρμογής, ώστε οι πολιτειακοί αξιωματούχοι να μην επικυρώσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στην αναφερόμενη αμερικανική πολιτεία.

«Για τους ψηφοφόρους στην Πενσιλβάνια εφαρμόστηκαν διαφορετικοί κανόνες απλά βάσει του πως επέλεξαν να ψηφίσουν. Πιστεύουμε ότι αυτό το εκλογικό σύστημα δύο επιπέδων είχε ως συνέπεια την καταμέτρηση εν δυνάμει δόλιων ψήφων, χωρίς την απαραίτητη επαλήθευση και εποπτεία», ανέφερε σε ανακοίνωση του ο Ματ Μόργκαν, νομικός σύμβουλος της εκστρατείας επανεκλογής του Τραμπ 2020.

Η αγωγή κατατέθηκε κατά της πολιτειακής υπουργού Εσωτερικών της Πενσιλβάνιας Κάθι Μπούκβαρ. Το γραφείο της δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού των εξελίξεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσπαθήσει να υπονομεύσει τα εκλογικά αποτελέσματα με μη τεκμηριωμένους ισχυρισμούς για νοθεία, ενώ έχει υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει με μία νομική στρατηγική, η εφαρμογή της οποίας ελπίζει ότι θα ανατρέψει τα πολιτειακά αποτελέσματα που έδωσαν την προεδρική νίκη στον Μπάιντεν.

Τόσο η εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ, όσο και Ρεπουμπλικάνοι έχουν καταθέσει πολυάριθμες αγωγές, ισχυριζόμενοι πως έγιναν παρατυπίες.

Οι δικαστές έχουν ήδη απορρίψει αγωγές που κατατέθηκαν στην Τζόρτζια και στο Μίσιγκαν.