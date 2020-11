Life

“Special Report”: συγκλονιστικές μαρτυρίες για την μάχη νέων με τον κορονοϊό και τον καρκίνο (εικόνες)

Πόσο άτρωτοι (δεν) ειναι οι νέοι απέναντι στην πανδημία; Πόσο γενναία πρέπει να δίνεται ο αγώνας ενάντια στον παιδικό καρκίνο; Προσωπικές αφηγήσεις που καθηλώνουν

Ό,τι κρύβεται πίσω από την είδηση, ό,τι υπάρχει πίσω από την εικόνα, ό,τι δεν λένε οι λέξεις, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, για να δείξει τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια. Kάθε Τρίτη στις 23:30, το «Special Report» έρχεται με τον Τάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και τη Μαρία Σαράφογλου.

Δείτε σήμερα:

Νέοι και κορονοϊός

Λίγο πριν το lockdown, οι εικόνες των νέων που κατέκλυζαν παρά την απειλή του κορονοϊού τις πλατείες και τα καφέ, γέμιζαν καθημερινά τα δελτία ειδήσεων. Πόσο άτρωτοι είναι στην πραγματικότητα οι νέοι απέναντι στην πανδημία; Η Κέλλυ Χεινοπώρου συναντά τον 25χρονο Πέτρο Πέτοβιτς που είδε από τη μία μέρα στην άλλη τη ζωή του να αλλάζει δραματικά.

Ο νέος εξομολογείται στο «Special Report» τον αιφνιδιασμό του από την επίθεση της νόσου, την εμπειρία της αεροδιακομιδής του και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ασκληπιείου Νοσοκομείου. Η κάμερα της εκπομπής τον ακολουθεί στον πρώτο ιατρικό έλεγχό του, μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο και καταγράφει τις ελπίδες του νέου για το μέλλον.





Μάχη με τον παιδικό καρκίνο

Την ώρα που η χώρα δίνει αγώνα κατά της πανδημίας, υπάρχει μια κατηγορία μαχητών που δίνει μια άλλη, σκληρή μάχη για επιβίωση. Η κάμερα του «Special Report» ταξιδεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και συναντά τους γιατρούς και τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Αιματολογική και Ογκολογική Κλινική Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Νέοι που ξεπέρασαν τη δύσκολη και μακροχρόνια δοκιμασία χειρουργείων και θεραπειών, μιλούν στη Λίλιαν Τσουρλή για την περιπέτειά τους και τα διδάγματα που αποκόμισαν και τα οποία τους βοηθούν σήμερα στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Ακόμη, οι άνθρωποι πίσω από τον «Μικρό Πρίγκιπα», την οργάνωση που βοηθά τις οικογένειες παιδιών κι εφήβων που χρειάζεται να μεταβούν στο εξωτερικό για τις θεραπείες τους, εξομολογούνται στο «Special Report» πως η δική τους δύσκολη εμπειρία τούς ώθησε στο να επιλέξουν να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους.

