Lockdown: Τι απαγορεύεται να πωλούν τα σούπερ μάρκετ (λίστα)

Η λίστα με τα προϊόντα που από αύριο απαγορεύεται να πωλούν στους επισκέπτες καταναλωτές τα σούπερ μάρκετ και τα μίνι μάρκετ

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τη λίστα των προϊόντων που απαγορεύεται να πωλούν τα σούπερ μάρκετ από αύριο έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται και η λειτουργία των σούπερ μάρκετ την Κυριακή 15 Νοεμβρίου από τις 9:00 έως τις 17:00.

Σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σεβόμενο τις ανησυχίες του εμπορικού κόσμου, για τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργούνται εν μέσω των περιοριστικών μέτρων, από την πώληση από τα σούπερ μάρκετ βιομηχανικών ειδών που δεν είναι πρώτης ανάγκης, την ώρα που τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά καταστήματα έχουν κλείσει με κρατική εντολή, αποφάσισε να απαγορεύσει κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων την πώληση των ειδών αυτών με λιανική πώληση από τα σούπερ μάρκετ προσπαθώντας να εξασφαλίσει ισορροπία και ισονομία στην αγορά.

Στόχος μας όταν τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης είναι να είμαστε όλοι εδώ με υγιείς επιχειρήσεις και εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας.

Έχει έλθει η ώρα να συνεννοηθούμε πολιτισμένα για να πάμε όλοι μαζί μπροστά».

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 4946/10-11-2020), απαγορεύεται κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων στα καταστήματα και τις υπεραγορές τροφίμων (super markets) να πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα εξής προϊόντα υπό τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41,

λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42,

λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.43,

λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.51,

λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53, στ) λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/ ΚΑΔ 47.54,

λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων των ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), καθώς και του λιανικού εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37)/ΚΑΔ 47.59,

λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.61,

λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.65,

λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τα καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43)/ΚΑΔ 47.71 και

λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.72.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας αναφέρει: Η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, μέσα από διάλογο, να ανταποκρίνεται έγκαιρα στα δίκαια αιτήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της ελπίδας για το μέλλον. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την επαναφορά της οικονομίας σε μία – σχετική έστω – κανονικότητα, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες για τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Υπ’ αυτή την έννοια ο εμπορικός κόσμος της χώρας εκφράζει την ικανοποίησή του για την γρήγορη αντίδραση του Υπουργείου Ανάπτυξης και προσωπικά του Υπουργού κ. Άδωνη Γεωργιάδη που αποφάσισε, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της ΕΣΕΕ και άλλων φορέων της αγοράς, την αναστολή πώλησης συγκεκριμένων διαρκών προϊόντων από τα σουπερμάρκετ και τις υπεραγορές τροφίμων, για όλη τη διάρκεια του lockdown. Πρόκειται για μία ηθική αλλά και ουσιαστική δικαίωση των χιλιάδων μικρομεσαίων εμπόρων που «βάζουν πλάτη» και σε αυτή τη φάση του πολέμου ενάντια στην πανδημία. Στη διάρκεια αυτής της επώδυνης διαδρομής έχουμε κρατήσει ανοικτό το δίαυλο επικοινωνίας με τα συναρμόδια Υπουργεία και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, συμβάλλοντας με υπευθυνότητα στην άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στην κοινωνία και την επιχειρηματικότητα.