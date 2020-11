Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Κρίσιμες οι επόμενες 10 ημέρες

Τηλεδιάσκεψη με ηγέτες χωρών που είχαν διαχειριστεί το πρώτο κύμα του κορονοϊού με επιτυχία είχε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για το εμβόλιο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών που είχαν διαχειριστεί το πρώτο κύμα του κορονοϊού με επιτυχία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «αναφερόμενος στις θετικές ειδήσεις από το μέτωπο του εμβολίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός για τη διανομή του εμβολίου και τις τεχνικές προδιαγραφές που συνεπάγεται αυτό, ώστε να εμβολιαστεί ο πληθυσμός το συντομότερο δυνατόν. Υπογράμμισε ακόμη ότι απαιτείται συνέπεια, ώστε η προσμονή του εμβολίου να μην οδηγήσει τους πολίτες σε χαλάρωση όσον αφορά την τήρηση των μέτρων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε για την επιδημιολογική πορεία στην Ελλάδα και για την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και την πίεση στο σύστημα υγείας, που οδήγησε στην επιβολή lockdown για τρεις εβδομάδες. Τόνισε ότι είναι κρίσιμες οι επόμενες 10 ημέρες κι ότι στόχος είναι να αποδώσουν τα μέτρα.

Οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τους και συζήτησαν για την αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα πολλές από τις χώρες να έχουν επιβάλει είτε αυστηρά περιοριστικά μέτρα, είτε lockdown που αφήνει μέρος της οικονομικής δραστηριότητας και τα σχολεία σε λειτουργία.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Καγκελάριος της Αυστρίας Sebastian Kurz, η Πρωθυπουργός της Δανίας Μette Frederiksen, η Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Erna Solberg, ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας Andrej Babis, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Scott Morrison και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Benjamin Netanyahu».