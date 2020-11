Κοινωνία

Σοκ: μητέρα εγκατέλειψε τον 2χρονο καρκινοπαθή γιό της

Το αγόρι ζούσε σε σπίτι του, υπό άθλιες συνθήκες. Πού βρίσκεται τώρα και ποια ειναι η κατάσταση της υγείας του.

Συγκλονίζει η ιστορία ενός 2χρονου αγοριού, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι του, στην Κρήτη, μόνο και υπό σοκαριστικά ακατάλληλες συνθήκες.

Το μικρό αγγελούδι, το οποίο πάσχει από καρκίνο, εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του στην πιο τρυφερή ηλικία της ζωής του και προσπαθούσε μόνο να ανέβει τον δικό του “Γολγοθά”. Το άτυχο παιδί εντοπίστηκε από ομάδα του Συλλόγου “Χαμόγελο του Παιδιού” και αφού ξεπεράστηκαν τα γραφειοκρατικά κωλύματα, μεταφέρθηκε σε μία από τις δομές του Οργανισμού.

Την περιπέτεια του μικρού ήρωα έκανε γνωστή ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Γιαννόπουλος, σε συνέντευξή του στον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό CRETA. «Αν δεν πέθαινε από καρκίνο, θα πέθαινε σίγουρα από την παραμέληση και τον τρόπο που ζούσε» είπε χαρακτηριστικά για το αγοράκι. Όπως έκανε γνωστό ο κ. Γιαννόπουλος, ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και το παιδί είναι έτοιμο να υποβληθεί σε μεταμόσχευση, με τις ευχές όλων να το συντροφεύουν στη δύσκολη μάχη που καλείται αν δώσει.

Οι κίνδυνοι παραμένουν πολλοί για τον μικρούλη, ωστόσο πλέον έχει αυτό που του έλειψε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον κόσμο: αγάπη, στοργή, οικογένεια. Όπως άλλωστε ανέφερε και ο κ. Γιαννόπουλος το 2χρονο αγοράκι δεν έχει γονείς, ή άλλους συγγενείς, «η μοναδική οικογένειά του είναι το Χαμόγελο». Μάλιστα σε μια μικρή περιπέτεια που αντιμετώπισε πριν από δύο βράδια το αγοράκι όλοι οι άνθρωποι του οργανισμού «όσοι το μεγαλώνουμε» ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος, στάθηκαν δίπλα του σαν να είναι παιδί τους.

Γιατί τελικά το «Χαμόγελο του Παιδιού», που χθες έκλεισε 25 χρόνια προσφοράς σε παιδιά, έχει καταφέρει όχι μόνο να είναι ένας οργανωμένος εθελοντικός οργανισμός που βρίσκεται κάθε στιγμή στο πλευρό όποιου παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο ή έχει ανάγκη σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά κυρίως να γίνει η αγκαλιά για όλα τα παιδιά που έχει κληθεί να στηρίξει.

«Αυτό που προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια στο Χαμόγελο είναι να κρατήσουμε τον χαρακτήρα του ημερολογίου του Αντρέα», είπε ο κ. Γιαννόπουλος εμφανώς συγκινημένος και σίγουρα αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του οργανισμού που θα έπρεπε να συμπεριλάβει στον συγκινητικό απολογισμό του στον γιό του, ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» παραμένει η ευχή ενός παιδιού για τα άλλα παιδιά!

Πηγή: creta24.gr