Πολιτική

Θεοδωρικάκος: οι πολίτες να κάνουν καταγγελία για τις υπηρεσίες που δεν απαντούν στα τηλέφωνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένος ο Υπ. Εσωτερικών ζήτησε την συμβολή των πολιτών για να πάψει το φαινόμενο. Τι είπε για τις κομματικές συγκρούσεις εν μέσω πανδημίας και την στάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται με κομματικές συγκρούσεις, αλλά με σχέδιο και ενότητα, όπως έγινε στην πρώτη φάση της την άνοιξη, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ απηύθυνε έκκληση «προς όλους για σοβαρότητα και υπευθυνότητα». «Δεν λύνονται τα προβλήματα με διαδηλώσεις. Τα προβλήματα που υπάρχουν αντιμετωπίζονται με σχέδιο και με συμβολή όλων», πρόσθεσε σε συνέντευξή του, στο «Θέμα 104,6».

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση σημείωσε ότι «πρέπει να δει την αλήθεια και την πραγματικότητα», καθώς «δεν μπορεί να αντιπολιτεύεται με όρους που γινόταν η πολιτική πριν από 30 και 40 χρόνια».

Για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικότερα, είπε ότι «είναι λάθος για την αντιπολίτευση να νομίζει ότι αντιπολιτευόμενη στα πάντα την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της πανδημίας θα κερδίσει πολιτικούς πόντους. Εδώ, το ζητούμενο είναι να κερδίσουμε την ανθρώπινη ζωή. Να μην έχουμε μεγάλες απώλειες».

Σε ερώτηση για το αν διαμορφώνεται κλίμα κοινωνικής ανυπακοής ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «η επιτυχία του κράτους, της κοινωνίας, το πρώτο διάστημα της πανδημίας, ίσως δημιούργησε την αίσθηση σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας ότι έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό. Επειδή οι θάνατοι αυξήθηκαν απότομα, ίσως αυτό δείχνει ότι δεν έχει αφομοιωθεί ακόμα από την κοινωνία ο κίνδυνος που υπάρχει. Όσο συνειδητοποιεί κανείς τον κίνδυνο τόσο θα πειθαρχεί στα μέτρα. Αλλά το θέμα είναι να το καταλάβουμε αμέσως, γιατί μετά μπορεί να είναι πολύ αργά».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν λάθη από την πλευρά της κυβέρνησης ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι ο καθένας έχει ευθύνη να υλοποιεί το σχέδιο στον τομέα του και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση υλοποιεί το σχέδιό της. Και αν κάπου υπάρχουν δυσκολίες και αδυναμίες -γιατί έτσι είναι στη ζωή- πρέπει να το βελτιώνουμε όλοι μαζί. Σαν μια ομάδα».

Τέλος για το Δημόσιο υπενθύμισε ότι το κοινό εξυπηρετείται, πλέον, μόνο με ραντεβού και απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς όσους δεν απαντούν στα τηλέφωνα των πολιτών. Αποκαλύπτοντας ότι έχει λάβει αρκετές καταγγελίες τις τελευταίες ημέρες για υπηρεσίες που αδιαφορούν, προέτρεψε τους πολίτες να προχωρούν σε καταγγελίες.