Κοινωνία

“Πνίγηκε” η Κρήτη από την κακοκαιρία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί πολιτών. Αυτοκίνητο παρασύρθηκε προς τη θάλασσα.

Οκτώ άνθρωποι, πέντε ενήλικες και τρεις ανήλικοι, έχουν απεγκλωβιστεί από κλιμάκια της Πυροσβεστικής που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις ακραίες καταστάσεις που έχουν προκαλέσει εκ νέου τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στο βορειοανατολικό τμήμα του Ηρακλείου, από το πρωί. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η ΕΜΑΚ κατάφερε να απεγκλωβίσει σε οκτώ περιπτώσεις, ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε οχήματα ή ακόμη και στα σπίτια τους που πλημμύρισαν από τα νερά της βροχής.

Εξήντα πυροσβέστες με είκοσι οχήματα της ΠΥ βρίσκονται επί ποδός, ενώ όσο περνάει η ώρα και η βροχή ανά διαστήματα γίνεται πιο έντονη, ακόμη οι επιχειρήσεις των κλιμακίων της Πυροσβεστικής γίνονται με μεγάλη δυσκολία.

Έκκληση να παραμείνουν σε ψηλά σημεία και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ενώ και ο δήμος Χερσονήσου βρίσκεται σε επιφυλακή, προκειμένου με μηχανήματα και του δήμου να αντιμετωπιστεί η δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Κατολισθήσεις έχουν καταγραφεί σε ένα μεγάλο εύρος των οδικών δικτύων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ενώ από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης υπήρξε η ενημέρωση ότι έχει αποκλειστεί η Παλαιά Εθνική Οδός από τον κόμβο Σταλίδας - Μοχού έως τον κόμβο Σισσίου. Επίσης, έχει κλείσει το τμήμα του ΒΟΑΚ στην περιοχή Σεληναρίου, γιατί έχουν πέσει βράχοι στο οδόστρωμα. Τέλος, έχει κλείσει η 2η έξοδος Χερσονήσου του ΒΟΑΚ (πριν τη Σήραγγα Σταλίδας με κατεύθυνση ανατολικά) γιατί έχει καταστραφεί το οδόστρωμα.

Δεκάδες σπίτια πλημμυρισμένα και συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης είναι το αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώνονται από τα ξημερώματα στην Κρήτη.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ηρακλείου Κρήτης έχει δεχθεί 300 κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 18 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο. Οι περιοχές όπου τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν εντονότερα ήταν: Χερσόνησος, Ανισσαράς, Γούβες, Γούρνες, Ανάληψη, Σταλίδα και Μάλια. Επίσης, Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου έχει δεχθεί 24 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 2 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Τα συνεργεία της Πυροσβεστικης επιχειρούν για τη διάσωση πολιτών από σπίτια και οχήματα, ενώ επί ποδός βρίσκονται μηχανήματα του δήμου.

Η στάθμη παραποτάμων και χειμάρρων έχει ανέβει, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνες και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης κάνει έκκληση για μεταφορά των κατοίκων σε υψηλότερα σημεία. Ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πλημμυρίσει σπίτια και οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να σώσουν τις περιουσίες τους είναι ο Ανισαράς, η Ανάληψη, το Κουτουλουφάρι και η Σταλίδα.

Αυτοκίνητο παρασύρθηκε προς τη θάλασσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στην παραλιακή ζώνη των Γουρνών, όπου όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της βροχής προς τη θάλασσα. Το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ερευνά το ενδεχόμενο μέσα στο αυτοκίνητο να υπήρχαν επιβάτες. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, έκανε έκκληση προς τους πολίτες του βορειοανατολικού μετώπου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να μην πραγματοποιούν άσκοπες μετακινήσεις.

Τρεις ακόμη επιχειρήσεις απεγκλωβισμού έγιναν νωρίτερα στην περιοχή της Σταλίδας, όπου πολίτες μέσα στα οχήματά τους κινδύνευσαν από τα ορμητικά νερά.

Βελτίωση του καιρού από την Πέμπτη

Έντονες βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη, με τα ύψη βροχόπτωσης να φθάνουν ήδη τα 100 χιλιοστά, έχοντας δημιουργήσει προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr , οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν με ανάλογη ένταση κατά τη διάρκεια της Τρίτης και με μειούμενη ένταση κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, ενώ βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη.

Βίντεο: ekriti.gr