Επιστρεπτέα προκαταβολή: πότε πληρώνονται τα 1000άρικα

Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Στόχος είναι να καταβληθούν τα χρήματα το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών σημειώνει στο euro2day.gr, πως και στον τέταρτο κύκλο και στον πέμπτο, στόχος είναι «πριν βγει ο μήνας να έχουν πιστωθεί τα κεφάλαια των ενισχύσεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων», ενώ ήδη ωριμάζουν τα σχέδια ενεργοποίησης ενός ακόμα κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής τον Ιανουάριο.

Στον τέταρτο κύκλο, το δημόσιο «μοιράζει» τουλάχιστον 1.000-2.000 ευρώ σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες είτε έχουν κλείσει με κρατική εντολή είτε έχουν υποστεί πτώση τζίρου τουλάχιστον 20% στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ακόμα και εάν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν άμεσα στη βάση δηλώσεων ΦΠΑ.

Οι δηλώσεις που θα υποβάλουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, θα έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, την ακρίβεια της οποίας αναφορικά με το πλήγμα στον τζίρο τους θα κληθούν στη συνέχεια να αποδείξουν. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είτε ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους εξαιτίας του lockdown είτε έχουν υποστεί απώλεια τζίρου «χωράνε» στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4, ανεξάρτητα εάν έχουν ή δεν έχουν ταμειακή μηχανή, αν απασχολούν ή όχι προσωπικό.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή κλείνουν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ, ενώ αποκτούν πλέον δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, οι ατομικές επιχειρήσεις θα λάβουν σταθερό ποσό 1.000 ευρώ στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και έως 1.000 ευρώ στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5, λαμβάνοντας υπόψη τον μαθηματικό τύπο. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί ή θα ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, θα λάβουν, στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, οι μεν ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους σταθερό ποσό 2.000 ευρώ ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, για τις δε υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τις 2.000 ευρώ.

Οι ενισχύσεις οι οποίες θα δοθούν κατά το ήμισυ θα είναι μη επιστρεπτέες ενώ το υπόλοιπο 50% θα αρχίσει να αποπληρώνεται -με τα σημερινά δεδομένα- από το 2022 και σε ορίζοντα τετραετίας. Τα συνολικά κεφάλαια του τέταρτου κύκλου αυξήθηκαν σε 900 εκατ. ευρώ (500 εκατ. ευρώ αρχικά, 750 εκατ. ευρώ στη συνέχεια αλλά λόγω των ανατροπών στο μέτωπο της πανδημίας τα κεφάλαια διευρύνονται) ενώ θα ακολουθήσει και νέος κύκλος τον Δεκέμβριο, με τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ.