Τέλος στην αγωνία για την εξαφάνιση 47χρονης

Πού εντοπίστηκε. Ποια η κατάσταση της υγείας της. Τι αναφέρει το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Η περιπέτεια της Καλδέλλη Θεοδώρας, 47 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Καλδέλλη Θεοδώρα βρέθηκε στην Αθήνα, χάρη στη συνεισφορά και στην ευαισθητοποίηση πολιτών αλλά και του προσωπικού του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε. Η 47χρονη είναι πλέον κοντά στους οικείους της και είναι καλά στην υγεία της.

Τα ίχνη της χάθηκαν στις 28 Οκτωβρίου από την περιοχή της Κατεχάκη, ενώ το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε στις 4 Νοεμβρίου για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος των οικείων της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Καλδέλλη Θεοδώρα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.