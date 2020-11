Υγεία - Περιβάλλον

Δατσέρης: το lockdown πρέπει να κρατήσει 42 ημέρες

Ποιοι είναι το χρονοδιάγραμμα για τις διάφορες φάσεις της πανδημίας στη χώρα μας σύμφωνα με τον πυρηνικό Ιατρό. Τι είπε για την κατάσταση στον "Ευαγγελισμό".

Χρονοδιάγραμμα για τις διάφορες φάσεις της πανδημίας στη χώρα μας, ανέφερε μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 ο Ιωάννης Δατσέρης Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής εργαστηρίων Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός". Δεν φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος πως τα μέτρα θα αποδώσουν τέλος Νοεμβρίου και εκτίμησε ότι θα χρειαστούμε αντί για τρεις, συνολικά 6 εβδομάδες καραντίνας ή αλλιώς 42 ημέρες.

Σημείωσε παράλληλα, ότι τις επόμενες 3 βδομάδες θα φανούν οι αντοχές του ΕΣΥ, που υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε οριακό σημείο. Επίσης, χρειάζονται 12 εβδομάδες για να έρθει το εμβόλιο στη χώρα μας, σχολιάζοντας πως ελπίζει ήδη οι αρμόδιες αρχές να ετοιμάζουν τους απαιτούμενες αποθηκευτικούς χώρους για τις παρτίδες εμβολίου. Και επιπλέον, όπως είπε, άλλες 12 εβδομάδες για να φανούν τα πλήρη αποτελέσματα από την πρώτη δόση του εμβολίου. Άρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Δατσέρη, θα ζούμε περίπου 7 μήνες σε ειδικές συνθήκες.

Μιλώντας για την κατάσταση στον "Ευαγγελισμό", όπου εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού σε εργαζομένους και βγήκαν εκτός δύο κλινικές, σημείωσε ότι αντιμετωπίζει μια υπερφόρτωση το νοσοκομείο, το οποίο είναι και αναφοράς για COVID19. Είναι όπως είπε περισσότερα τα περιστατικά εισαγωγής από όσα παίρνουν εξιτήριο, ενώ ανησυχητικός είναι και ο αριθμός των ασθενών που καταλήγει. Ο κ. Δατσέρης επισήμανε τη σημασία των συχνών τεστ, ειδικά στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, τονίζοντας ότι "όσο περισσότερα τεστ γίνονται τόσο το καλύτερο". Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ένας αριθμός 30.000 τεστ ημερησίως είναι αρκετός για μία χώρα σαν την Ελλάδα.