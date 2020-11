Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: γεμάτες οι ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη

Καμπανάκι κινδύνου από τους γιατρούς. Γεμίσουν συνεχώς οι ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Διαψεύδει η διοίκηση του ΑΧΕΠΑ ότι αρχίζουν οι επιλογές ασθενών.

Συναγερμός έχει σημάνει στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, καθώς οι ΜΕΘ για ασθενείς με κορονοϊό γέμισαν ασφυκτικά.

Ωστόσο, η Διοίκηση του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Συμεών Μεταλλίδης, Ιατρός Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, υπεύθυνος διαχείρισης των περιστατικών Covid-19 καθώς και η κα Ελένη Γκέκα, Διευθύντρια Αναισθησιολογίας υπεύθυνη της Κλινικής ΜΕΘΑ, διαψεύδουν ρητά τις δηλώσεις του Πρόεδρου των Νοσοκομειακών Ιατρών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, κ. Σιούλη, ότι ξεκίνησαν οι επιλογές ασθενών!

"Δηλώνουμε ότι η έναρξη της σημερινής εφημερίας έγινε με 7 κενές κλίνες εντατικής θεραπείας και με ταυτόχρονο σχεδιασμό από την ΥΠΕ και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την περαιτέρω ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ και την αντιμετώπιση του προβλήματος" αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Νωρίτερα, ο κ. Θανάσης Σιούλης είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «όπως είναι σήμερα η κατάσταση, δυστυχώς, δεν θα μπορέσουμε ούτε να αγγίξουμε έναν ασθενή ηλικίας 85 ετών και άνω». Ο κ. Σιούλης έκανε λόγο για ιδιαίτερα οριακές καταστάσεις, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να μην έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που βρέθηκε το Μπέργκαμο της Ιταλίας την περασμένη άνοιξη, ωστόσο, δεν απέχουμε και πολύ από αυτό.

ΤηλεδιάσκεψηΚικίλια με τους Διοικητες των Νοσοκομείων Μακεδονίας και Θράκης



Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας συγκάλεσε νωρίτερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη, με όλους τους Διοικητές των Νοσοκομείων της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης Δημήτρης Τσαλικάκης και ο Πρόεδρος του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου.

Ο κ. Κικίλιας έδωσε σαφείς οδηγίες στους Διοικητές για το επιχειρησιακό σχέδιο που αναπτύσσεται, για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη και στη Β. Ελλάδα που δοκιμάζονται.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υπουργός Υγείας απευθυνόμενος στους Διοικητές: «Έχετε τη στήριξη και την εμπιστοσύνη μου. Μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να τα καταφέρουμε».

