Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: βίντεο κατά της κυβέρνησης για την πανδημία

Κλιμακώνει την επίθεση προς την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βίντεο ανήρτησε στα social media ο Αλέξης Τσίπρας.

Κλιμακώνει την επίθεση προς την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω νέου βίντεο που αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα στο facebook.

Στο βίντεο με τίτλο «Μπορείς να τους εμπιστευθείς;» παρατίθενται αρκετές από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών.

«Ανοιγόκλεισαν ό,τι ήθελαν, όπως ήθελαν. Έπαιξαν με την ασφάλεια και τη ζωή. Και δυστυχώς, έπεσαν σε όλα έξω. Μπορείς πλέον να τους εμπιστευτείς;» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.