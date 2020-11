Πολιτική

Στην Αθήνα ο Φατάχ Αλ Σίσι

Η πρώτη επίσκεψη αξιωματούχου της Αιγύπτου θα είναι αυτή του Προέδρου της χώρας, μετά την υπογραφή για την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Aμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, αύριο Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα υποδεχθεί σήμερα το βράδυ, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, τον Αιγύπτιο Πρόεδρο.

Αύριο το πρωί ο πρόεδρος της Αιγύπτου θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακολούθως θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να συναντήσει την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα υποδεχτεί τον κ. Αλ Σίσι στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το βράδυ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Αιγύπτιου ομόλογου της.

Το πρωί της Πέμπτης ο Αιγύπτιος Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Σημειώνεται ότι η επίσκεψη αυτή είναι η πρώτη στην Αθήνα Αιγύπτιου υψηλού αξιωματούχου μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο κρατών, που υπογράφηκε στο Κάιρο τον περασμένο Αύγουστο μεταξύ του Έλληνα ΥΠΕΞ και του Αιγύπτιου ομόλογού του Sameh Shoukry.