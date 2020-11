Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τούντας στον ΑΝΤ1: αναμένουμε αύξηση νεκρών και διασωληνωμένων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ εκτίμησε ότι σε λίγους μήνες θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα εμβόλια.​ Τι είπε για το ενδεχόμενο και νέου lockdown.