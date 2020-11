Life

Σον Κόνερι: “Στο σφυρί" το θρυλικό όπλο του ως “007”

Σε ποιό ύψος εκτιμάται το ποσό που μπορεί να "πιάσει". Ποια άλλα αντικείμενα διασημοτήτων αναμένεται να δημοπρατηθούν μαζί με το όπλο.

Το πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο Σον Κόνερι στην πρώτη ταινία του Τζέιμς Μποντ είναι ο πρωταγωνιστής των εκθεμάτων που βγαίνουν στο «σφυρί», σε μια δημοπρασία στο Χόλυγουντ, τον επόμενο μήνα.

Το ημιαυτόματο Walther PP gun, το οποίο μαζί με το μικρότερο μοντέλο του PPK, αποτέλεσε μία από τις γνωστότερες εικόνες της ταινίας. Η τιμή του αναμένεται να ανέλθει μεταξύ 150.000 – 200.000 δολαρίων στη δημοπρασία του Julien's Auctions στο Μπέβερλι Χιλς την 6η Δεκεμβρίου, ανέφερε σήμερα ο οίκος δημοπρασιών.

Το όπλο το χρησιμοποιούσε ο Κόνερι στην ταινία "Dr. No" το 1962.

Ο Σον Κόνερι, ο πρώτος που ενσάρκωσε τον διάσημο Βρετανό πράκτορα στη μεγάλη οθόνη, απεβίωσε στις 31 Οκτωβρίου, σε ηλικία 90 ετών.

«Η σιλουέτα του 007 να κρατάει αυτό το όπλο αναδείχθηκε στην πιο εμβληματική εικόνα των ταινιών του Τζέιμς Μποντ και σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες αναφορές της ποπ κουλτούρας, όλων των εποχών», εξήγησε ο Μάρτιν Νόλαν, ο εκτελεστικός διευθυντής του οίκου Julien's Auctions, σε μια ανακοίνωση.

Το πιστόλι είναι το κορυφαίο έκθεμα από τα συνολικά 500 αντικείμενα με αναμνηστικά από το Χόλιγουντ που θα δημοπρατηθούν, μεταξύ άλλων το κράνος που φόραγε ο Τομ Κρουζ στο "Top Gun" και το πρώτο φόρεμα που φόρεσε η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα.