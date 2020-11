Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown - ΠΙΣ: Έκκληση για αιμοδοσία

Πώς μπορείτε να πάτε να δώσετε αίμα με ασφάλεια και χωρίς πρόβλημα στη μετακίνησή σας. Τεράστιες οι ανάγκες για αίμα.

Μεγάλη ανάγκη για αίμα υπάρχει αυτήν την στιγμή στα νοσοκομεία διότι ο περισσότερος κόσμος που συνήθιζε να δίνει τακτικά, βρίσκεται σε καραντίνα και έχει άλλες καταστάσεις να αντιμετωπίσει.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες να μην αμελούν την σπουδαία αυτή πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Ο πολίτης επικοινωνεί με το τμήμα Αιμοδοσίας ενός νοσοκομείου και κλείνει συγκεκριμένο ραντεβού (ημέρα και ώρα) ώστε να γίνει η αιμοδοσία χωρίς να συγχρωτιστεί με πολλούς άλλους και χωρίς αναμονή.

Όταν έρθει εκείνη η ημέρα, στέλνει ένα SMS στο 13033 που θα έχει ως εξής:

4 /ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Επίσης ως είθισται, πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ενώ για την είσοδο σε νοσοκομείο πρέπει να φέρει και ιατρική (όχι πάνινη) μάσκα.

Η διαδικασία δεν είναι ως εκ τούτου περίπλοκη και δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την συνέχιση της προσφοράς αίματος από τακτικούς ή περιστασιακούς αιμοδότες.

Ειδικά δε αυτήν την περίοδο, που το σύστημα υγείας δοκιμάζεται, η ανάγκη για προσφορά αίματος είναι ακόμα μεγαλύτερη.