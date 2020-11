Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κατσίμπα στον ΑΝΤ1: έχουν εξαντληθεί οι ΜΕΘ και κλίνες στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι έχουν εντοπιστεί πάνω από 200 κρούσματα σε γιατρούς και νοσηλευτές στα νοσοκομεία της πόλης.​​