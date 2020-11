Life

“American Sole”: ο ρόλος του Offset στην ταινία

Ποιoν θα υποδυθεί ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής και τραγουδοποιό.

Ο Offset είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του σε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «American Sole», σύμφωνα με το Deadline.

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής και τραγουδοποιός θα υποδυθεί έναν μηχανικό υπολογιστών συνεργάτη του Πιτ Ντέιβιντσον και του γιου του Ice Cube, O'Shea Jackson Jr., δύο νέων επιχειρηματιών στην ταινία που έχουν πολλά χρέη και επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν σε after-market αθλητικών υποδημάτων για να επιτύχουν το αμερικανικό όνειρο.

Αλλά όταν η start-up τους στερεύει από μετρητά και ένας σκιώδης επενδυτής είναι ο μόνος τρόπος διεξόδου, το όνειρο γίνεται γρήγορα εφιάλτης.

Εκτός από τον ρόλο του στην ταινία της STXfilms, ο Offset μέλος του hip-hop τρίο, Migos θα είναι εκτελεστικός παραγωγός και θα συνεισφέρει με νέα μουσική στο «American Sole: The Soundtrack Album».

Η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, που θα σκηνοθετήσει ο Ίαν Έντελμαν, και του soundtrack δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

Νωρίτερα φέτος, ο ράπερ εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς NCIS: Los Angeles, όπου υποδύθηκε έναν μυστικό στέλεχος της CIA.

«Αυτή είναι η πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία ως ηθοποιός. Αφού εμφανίστηκα στο NCIS, ήξερα ότι ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με την υποκριτική. Όχι μόνο θα πρωταγωνιστήσω στην ταινία, αλλά μπορώ να φέρω τις ικανότητές μου ως επιμελητής και εκτελεστικός παραγωγός του soundtrack. Φέρνω τον κόσμο μου στη μεγάλη οθόνη. Ελπίζω ο κόσμος να είναι έτοιμος» ανέφερε ο Offset.