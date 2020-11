Οικονομία

Lockdown - Καφούνης στον ΑΝΤ1: κίνδυνος για “λουκέτο” σε πολλές επιχειρήσεις (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις συνέπειες του lockdown στις επιχειρήσεις. Ποια άλλα μέτρα προτείνει στην κυβέρνηση.