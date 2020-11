Life

“The 2Night Show” με καλή παρέα την Τετάρτη

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Εύα Σιμάτου, τον Διονύση Σχοινά και την Ιωάννα Παππά...

Οι συνθήκες αλλάζουν…η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Εύα Σιμάτου, στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για το ρόλο της στις «Άγριες Μέλισσες», για το αν φοβάται μην ταυτιστεί τηλεοπτικά με τους ρόλους της «κακιάς» και για το πόσο άνετα νιώθει με τις βίαιες σκηνές. Αναφέρεται στο γάμο της με τον Αλέξη Σταμάτη και τον μονάκριβο γιο της, Ερμή αλλά και στη σχέση της με την αγαπημένη της πεθερά Μπέτυ Αρβανίτη.

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται ο Διονύσης Σχοινάς.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για την πολυετή πορεία του στην μουσική, καθώς και για την συνειδητή απόφαση να μείνει στο σπίτι, να μεγαλώσει τον γιο του και να αφήσει την Καίτη Γαρμπή να εργαστεί, αναγνωρίζοντας πως εκείνη τότε είχε μεγαλύτερη καριέρα από εκείνον. Τι είναι αυτό που κρατάει δυνατή τη σχέση του με την Καίτη Γαρμπή μετά από 23 χρόνια γάμου;

Γιατί δεν ήθελε μέχρι τώρα να συνεργαστεί με την γυναίκα του; Τέλος, αναφέρεται στο σοκ που βίωσε από την ένοπλη ληστεία στο σπίτι του, πριν από μερικούς μήνες και αποκαλύπτει τον τρόπο που τον βοήθησε να το ξεπεράσει πιο γρήγορα.

Η Ιωάννα Παππά σε μια σπάνια συνέντευξη, μιλάει για την καριέρα της στην υποκριτική και για τις μεγάλες ευκαιρίες που της δόθηκαν στα πρώτα της βήματα. Θυμάται τις καλές εποχές των σήριαλ, τις συνεργασίες της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και εξηγεί γιατί απέχει 14 χρόνια από την τηλεόραση. Τέλος, μιλά για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί μετά τα 40 και τα κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της κύησης της!

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” την Τετάρτη στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow

https://www.antenna.gr/the2nightshow