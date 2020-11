Life

“Παρουσιάστε!”: Ζητείται πρωταγωνιστής… όβερ!

Ενώ τα περιπετειώδη γυρίσματα οδεύουν προς το τέλος, μια αποκάλυψη που αφορά τον σκηνοθέτη έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω…

Ακόμη ένα επεισόδιο γεμάτο από "φαρμακερές ατάκες" και γέλιο έρχεται, σήμερα στις 21.00, στις οθόνες μας, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε απόψε: Τα γυρίσματα ξεκινούν και οι δύο διοικητές βρήκαν τον απόλυτο σταρ: τον Αλέξανδρο Μαροζά γνωστό σε εμάς ως Αλέξανδρο Μέγα. Εκείνος όμως παλιότερα ήταν το παιδί-θαύμα ταινιών καράτε με δολοφονικό κουντεπιέ και πολεμική κραυγή. Μόνο που τώρα η πολεμική κραυγή του μοιάζει με κοριτσίστικο ουρλιαχτό και ο Μέγας παθαίνει πατατράκ στα γυρίσματα και όλες οι κακές μνήμες από την άνοδο και την πτώση του Αλέξανδρου Μαροζά επιστρέφουν με μένος. Κι όσο εκείνος καταρρέει, οι διοικητές τσακώνονται για τον αντικαταστάτη πρωταγωνιστή της ταινίας.Ο Καρυπίδης και η Φραντζέσκα παίρνουν ρόλους. Τι συναισθήματα θα τους βγάλει το «κινηματογραφικό» τους ρομάντζο; Και ενώ τα περιπετειώδη γυρίσματα οδεύουν προς το τέλος, μια αποκάλυψη που αφορά τον σκηνοθέτη έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω... #Parousiaste