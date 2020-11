Πολιτική

Μητσοτάκης: Σημαντικός ο μετασχηματισμός των Δυτικών Βαλκανίων σε περιοχή ειρήνης και ανάπτυξης

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου συμμετείχε ο Πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου, στην οποία συμπροεδρεύουν η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης και στη στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών της περιοχής.

«Ο μετασχηματισμός των Δυτικών Βαλκανίων σε μια περιοχή ειρήνης, σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας είναι σημαντικός τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι κρίσιμα ζητήματα, όπως το κράτος δικαίου, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών καθώς και η τήρηση των συμφωνιών αποτελούν προϋποθέσεις για την ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι η εκπλήρωση των κριτηρίων της διαδικασίας διεύρυνσης, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων καλής γειτονίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, είναι κομβικής σημασίας.

Αναφερόμενος στην πανδημία του κορονοϊού, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η παγκόσμια αυτή υγειονομική κρίση αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση και την ανάγκη ευρύτερης συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της περιοχής, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.