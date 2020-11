Οικονομία

ΕΡΓΑΝΗ: πόσοι εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους στην πρώτη φάση της πανδημίας

Ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε ότι η ΕΡΓΑΝΗ κατέγραψε συγκριτικά τις μικρότερες απώλειες θέσεων εργασίας ενώ το ποσοστό ανεργίας επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα των μέτρων...

«Οι στοχευμένες δέσμες μέτρων, που υλοποιούμε, μέχρι σήμερα, στηρίζουν άμεσα και ενεργά την αγορά εργασίας, προστατεύοντας αποτελεσματικά τις θέσεις εργασίας και συγκριτικά περισσότερο από τις δέσμες μέτρων των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα της Eurostat», αναφέρει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, σε γραπτή δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει, η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία κατατάσσει την Ελλάδα ως μία από τις πλέον αποτελεσματικές ευρωπαϊκές χώρες στην προστασία των θέσεων εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020, καθώς το ποσοστό των εργαζομένων που έχασε τη δουλειά του στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε το 2% κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, ξεπέρασε και την Ιταλία, που κινήθηκε γύρω στο 5%.

Τo ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το μήνα Οκτώβριο 2020 κατέγραψε τις μικρότερες απώλειες (?33.356) θέσεων εργασίας σε βάθος 12ετίας, ενώ η πλήρης απασχόληση κατέγραψε αύξηση στο 50,14% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020 για τις νέες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ για το μήνα Αύγουστο 2020, το γενικό ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 16,8%, παρουσιάζοντας οριακή μείωση ?0,1% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2019 και ?0,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020.

Ο κ. Βρούτσης τονίζει ότι στη μάχη της αντιμετώπισης του δεύτερου κύματος του COVID-19, συνολικά η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας παραμένουν σε συνεχή εγρήγορση, παρεμβαίνουν έγκαιρα, υπεύθυνα και αποφασιστικά, με δέσμες πολλαπλών μέτρων στήριξης, που αποτελούν τον οδικό χάρτη προστασίας των εργαζομένων και των αδύναμων από τις επιπτώσεις της πανδημίας και δρουν ως ασπίδα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στο δεύτερο κύμα του COVID-19.

«Αναμφίβολα, το δεύτερο lockdown θα επηρεάσει γενικότερα την ελληνική οικονομία και, κατ' επέκταση, την απασχόληση και την αγορά εργασίας.

Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας με δραστικές πολιτικές και εργαλεία απασχόλησης, που διαθέτουμε, θωρακίζοντας την αγορά εργασίας:

21 παρεμβάσεις-μέτρα προστασίας εργαζομένων, επιχειρήσεων και ανέργων.

Τα νέα ανοιχτά και δυναμικά προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που διευκολύνουν την είσοδο ανέργων στην αγορά εργασίας με νέες προσλήψεις από πλευράς επιχειρήσεων. Αυτήν τη στιγμή, ο ΟΑΕΔ υλοποιεί επτά ανοιχτά προγράμματα 38.600 νέων θέσεων, με ποσοστά επιχορήγησης 60-100% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών.

Το ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με πλήρη κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών-εργαζομένων) για έξι μήνες, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συνολική μείωση, από 1.1.2021, κατά 3,9% του μη μισθολογικού κόστους, η οποία αποτελεί μία σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, καθώς βελτιώνει το εισόδημα των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και υποστηρίζει άμεσα τις επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ειδικά αυτήν τη δύσκολη περίοδο» σημειώνει ο υπουργός Εργασίας.