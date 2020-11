Life

Το lockdown είναι η λέξη της χρονιάς

Επιλέχθηκε ως η λέξη της χρονιάς, επειδή συνοψίζει την εμπειρία που μοιράστηκαν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Το lockdown (οριζόντιο καθεστώς αναστολής δραστηριοτήτων), το μέτρο καραντίνας που έχουν λάβει πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο για να ανασχέσουν την διασπορά του νέου κορονοϊού, ψηφίστηκε ως η λέξη της χρονιάς για το 2020 από τον εκδοτικό όμιλο του αγγλικού λεξικού Collins.

Το lockdown υπάρχει σε έναν κατάλογο με 10 λέξεις, οι περισσότερες από τις οποίες συνδέονται με την πανδημία της COVID-19, που εκδόθηκε από τους λεξικογράφους του Collins, οι οποίοι ασχολούνται με την εξέλιξη της αγγλικής γλώσσας.

«Η γλώσσα αντανακλά τον κόσμο που μας περιβάλλει και στο 2020 κυριάρχησε η παγκόσμια πανδημία», υπογραμμίζει η Έλεν Νιούστεντ, σύμβουλος γλωσσικού περιεχομένου στο Collins, σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε. «Επιλέξαμε το “lockdown” ως τη λέξη της χρονιάς, επειδή συνοψίζει την εμπειρία που μοιράστηκαν δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να περιορίσουν την καθημερινή τους ζωή για να αναχαιτιστεί ο ιός», προσθέτει.

Στη Βρετανία, τη χώρα που με περισσότερους από 49.000 θανάτους θρηνεί τους περισσότερους νεκρούς στην Ευρώπη από την COVID-19, οι κάτοικοι της Αγγλίας τέθηκαν εκ νέου σε καραντίνα από τις 5 Νοεμβρίου για έναν μήνα, έπειτα από ένα πρώτο lockdown που είχαν ζήσει στα τέλη Μαρτίου.

Στον κατάλογο του Collins βρίσκονται επίσης κι άλλες λέξεις που συνδέονται με την πανδημία, όπως η πολύ προβλέψιμη λέξη "coronavirus" (κορονοϊός), αλλά και οι “social distancing” (κοινωνική αποστασιοποίηση), “self isolate” (αυτοαπομόνωση, η καραντίνα στην οποία θέτει κάποιος τον εαυτό του αν έχει προσβληθεί ή υπάρχει φόβος ότι έχει προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό), “key worker” (οι εργαζόμενοι σε θέσεις που θεωρούνται καίριες για την εξασφάλιση της λειτουργίας της κοινωνίας) και "furlough" (αναστολή σύμβασης εργασίας).

Η σύντμηση “BLM” ξεχώρισε επίσης, υπογραμμίζοντας άλλο ένα γεγονός που σηματοδότησε την φετινή χρονιά, τις διαδηλώσεις του κινήματος “Black Lives Matter” (Οι ζωές των μαύρων μετρούν) μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από ασφυξία, όταν ένας λευκός αστυνομικός τον πίεζε με το γόνατό του στον λαιμό για σχεδόν 9 λεπτά στην Μινεάπολη στα τέλη Μαΐου.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τακτικές πηγές προέλευσης νέων λέξεων, οδήγησαν επίσης στο να συμπεριληφθούν οι όροι “TikToker” (όπως ονομάζεται ο χρήστης της πλατφόρμας TikTok η οποία είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο νεαρό κοινό) και “mukbang”, ένα φαινόμενο νοτιοκορεατικής προέλευσης, το οποίο συνίσταται στο να τρώει κανείς μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του ευρισκόμενος σε απευθείας σύνδεση, ενόσω μιλάει με αυτούς που τον παρακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελευταία λέξη αυτού του καταλόγου είναι το “Megxit” από το Μέγκαν και το exit (έξοδος), όρος που δημιουργήθηκε στο πρότυπο του Brexit και σημαίνει την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν από την βρετανική βασιλική οικογένεια, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο.