Κοινωνία

Άφαντος ο 11χρονος που εξαφανίστηκε στη Γλυφάδα

Καθώς ο 11χρονος δεν έχει βρεθεί ακόμα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχωρά στην απενεργοποίηση του Amber Alert.

Συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες για τον εντοπισμό του 11χρονου Αμπντούλ Αθίρ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Παρασκευή 5/11, από την περιοχή της Γλυφάδας Αττικής.

Για την εξαφάνισή του ενημερώθηκε το "Χαμόγελο του Παιδιού" στις 6/11 και κατόπιν Εισαγγελικής Εντολής, προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Καθώς ο Αμπντούλ Αθίρ, δεν έχει βρεθεί ακόμα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχωρά στην απενεργοποίηση του Amber Alert.

Ωστόσο, όποιος έχει οποιοσδήποτε πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.