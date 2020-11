Πολιτική

Τσαβούσογλου: Δεν εγκαταλείπουμε τα δικαιώματά μας στην ανατολική Μεσόγειο

Δεν κάνει πίσω η Τουρκία με τον υπουργό Εξωτερικών να το εκφράζει σε κάθε ευκαιρία.

Τη θέση της Τουρκίας για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, εξέφρασε εκ νέου με δηλώσεις του σε συνέδριο ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών... «οι τουρκοκύπριοι δεν ξανακαθίσουν σε τραπέζι διαπραγμάτευσης, απλά για να συζητήσουν. Αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν στις πρόσφατες εκλογές».

Και πρόσθεσε: «Μην περιμένετε από την Τουρκία να εγκαταλείψει τα δικαιώματά της στις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιτυχίας για πρωτοβουλίες, οι οποίες μας αφήνουν εκτός παιχνιδιού».