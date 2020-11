Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ένας στους πέντε που νόσησε θα εμφανίσει ψυχική διαταραχή μέσα στο επόμενο τρίμηνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη και η αϋπνία είναι τα συχνότερα συμπτώματα μεταξύ όσων έχουν αναρρώσει από τη νόσο.

Ένα καθόλου αμελητέο ποσοστό ασθενών με Covid-19 - σχεδόν ο ένας στους πέντε- θα εμφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή μέσα στις επόμενες 90 μέρες από τη διάγνωση της λοίμωξης τους με τον κορονοϊό SARS-CoV-2, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη ενισχύει τις ενδείξεις από προηγούμενες μελέτες ότι η Covid-19, ιδίως η σοβαρή μορφή της, μπορεί να επηρεάσει την ψυχή, το νου και τον εγκέφαλο ανθρώπων χωρίς ιστορικό ψυχικών διαταραχών.

Οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη και η αϋπνία είναι τα συχνότερα συμπτώματα μεταξύ όσων έχουν αναρρώσει από τη νόσο, αλλά στη συνέχεια εκδηλώνουν ψυχολογικά προβλήματα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης αυξημένη είναι η πιθανότητα διάγνωσης άνοιας στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών που πέρασαν Covid-19.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή ψυχιατρικής Πολ Χάρισον του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχιατρικής "The Lancet Psychiatry", ανέλυσαν στοιχεία για 62.354 περιστατικά Covid-19. Διαπιστώθηκε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο το 18% των αναρρωσάντων είχαν διαγνωστεί με άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία ή άλλο πρόβλημα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό την ίδια περίοδο.

Βρέθηκε επίσης ότι οι άνθρωποι με προϋπάρχουσα ψυχική πάθηση ή διαταραχή είχαν 65% μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με Covid-19, σε σχέση με όσους δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Κάτι ανάλογο έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν και με άλλες λοιμώδεις νόσους.

"Οι άνθρωποι ανησυχούν ότι οι επιβιώσαντες από Covid-19 κινδυνεύουν περισσότερο από προβλήματα ψυχικής υγείας και τα ευρήματα μας δείχνουν πώς πράγματι αυτό είναι πιθανό", δήλωσε ο δρ Χάρισον, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.