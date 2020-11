Κόσμος

Βαρθολομαίος σε Μπάιντεν: αισθάνομαι υπερηφάνεια για την θριαμβευτική εκλογή

Τα μηνύματα του Οικουμενικού Πατριάρχη στον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις. Τι λέει για την ομογένεια και την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, το Περιβάλλον, αλλά και την Πρώτη Κυρία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε θερμό συγχαρητήριο γράμμα προς τον νεοεκλεγέντα 46ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Τζο Μπάιντεν,

“Επειδή γνωρίζετε τα αισθήματα ημών απέναντί Σας όλα αυτά τα χρόνια της φιλίας μας, ημπορείτε να φαντασθήτε το μέγεθος της χαράς και της υπερηφανείας ημών διά την θριαμβευτικήν εκλογήν Σας ως του 46ου Προέδρου της ηγέτιδος χώρας Σας, των Ηνωμέ-νων Πολιτειών της Αμερικής”, αναφέρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην επιστολή του.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνειστην επιστολή του “Η χαρά και ο ενθουσιασμός διά την ε-κλογικήν Σας νίκην δεν είναι μόνον προσωπικά συναισθήματα. Είναι και του Οικουμε-νικού ημών Πατριαρχείου με τας ανά τον κόσμον Επαρχίας του, με πρώτην την Ελληνορθόδοξον Αρχιεπισκοπήν Αμερικής με τον άξιον ποιμενάρχην της Ελπιδοφόρον - και Σας ευχαριστούμεν διότι τον περιβάλλετε με αγάπην και τιμήν - και πέραν του Πατριαρχείου ημών, χαιρετίζουν την επικράτησίν Σας εκατομμύρια Αμερικανών, αλλά και πολιτών όλου του ελευθέρου κόσμου, εις τους οποίους δίδετε ελπίδα (θα ελέγομεν βεβαιότητα) δι’ ένα καλύτερον κόσμον, όπου θα επικρατούν αι αιώνιαι αξίαι και τα ιδεώδη της πολιτισμένης ανθρωπότητος”.

Ο κ. Βαρθολομαίος υπενθυμίζει, στο γράμμα του, την μακρά ενασχόληση του Οικουμε-νικού Θρόνου με τα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της αντιμετωπίσεως της κλιματικής αλλαγής. Εκφράζει δε την ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά του για τις πρωτοβουλίες που ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος είναι διατεθειμένος να λάβει για το επείγον αυτό ζήτημα, όπως άλλωστε έχει ήδη εξαγγείλει, με την προοπτική της προσχώ-ρησης στη Συμφωνία των Παρισίων και της εγγύησης για ένα περισσότερο καθαρό περιβάλλον.

“Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κόσμος αναμένει πάρα πολλά από Υμάς, προσευχόμεθα εδώ εις το Φανάριον, που το ετιμήσατε με την παρουσίαν Σας, να Σας χαρίζη ο παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός δύναμιν, υγείαν, έμπνευσιν και αντοχήν, διά να εκπληρωθούν όλαι αι προσδοκίαι των ανθρώπων. Αναμένουν πολλά από Υμάς όσοι διψούν θρησκευτικήν ελευθερίαν, όσοι καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά των, όσοι ποθούν ελευθερίαν και δικαιοσύνην. Και είναι αυτοί τόσοι πολλοί! Συμπεριλαμβάνονται εις αυτούς επίσης αι ιστορικαί θρησκευτικαί κοινότητες της Μέσης Ανατολής που οραματίζονται μίαν ειρηνικήν συνύπαρξιν. Κύριε Πρόεδρε, ο Θεός μαζί Σας!”, σημειώνει ο Πατριάρχης, ο οποίος εν κατακλείδι αναφέρει ότι πάντοτε προσευχόταν και θα συνεχίσει να προσεύχεται για τον κ. Μπάιντεν και την σύζυγό του, με πολλή στοργή και εκτίμηση.

Ο νεοεκλεγείς Αμερικανός Πρόεδρος είχε επισκεφθεί, το 2011, ως Αντιπρόεδρος των Η.Π.Α., την Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2009, ο Παναγιώτατος, στο πλαίσιο επισήμου επισκέψεώς του στις Η.Π.Α., για την πραγματοποίηση από το Πατριαρχείο διεθνούς εν πλω περιβαλλοντικού συνεδρίου στον ποταμό Μισισιπή, είχε συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον τότε Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, στον Λευκό Οίκο, και στη συνέχεια με τον Αντιπρόεδρό του, Τζο Μπάιντεν, στην επίση-μη κατοικία του στο Number One Observatory Circle, όπου παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στην πρόποσή του ο κ. Μπάινενν είχε ανα-φερθεί με θέρμη στην προσωπικότητα, στη διακονία και τις πρωτοβουλίες του Παναγιω-τάτου, για την προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου, για την ανεκτικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη στον κόσμο, αλλά και για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.