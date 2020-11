Κοινωνία

Lockdown: εξετάσεις για δίπλωμα και μαθήματα οδήγησης

Διευκρινίσεις από το Υπ. Μεταφορών για όσα ισχύουν ανά κατηγορία διπλώματος αυτοκινήτου. Τι ισχύει για τις μηχανές.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 4899/06-11-2020 (ΦΕΚ Β’) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων υποψήφιων οδηγών, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ειδικότερα, αναστέλλεται έως και τις 30 Νοεμβρίου η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς που αφορά στις μοτοσικλέτες και στα αυτοκίνητα (κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β & ΒΕ).

Αντίθετα, επιτρέπεται η διενέργεια:

Μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης για φορτηγά και λεωφορεία (κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE.

Μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών.

Θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων των ως άνω κατηγοριών.

Θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι.

Η διενέργεια των ανωτέρω υλοποιείται υπό την προϋπόθεση τήρησης των σχετικών μέτρων και κανόνων που έχουν οριστεί. Επιπροσθέτως, η διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται υπό την προϋπόθεση ορισμού ενός υποψηφίου ανά εξεταστική επιτροπή.

Οι απαιτήσεις για τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου και μέγιστου αριθμού πέντε (5) εκπαιδευόμενων που ορίζονται, αφορούν στη διενέργεια μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. και θεωρητικών εξετάσεων.