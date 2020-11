Υγεία - Περιβάλλον

Κομισιόν - Pfizer: έτοιμο το συμβόλαιο για 300 εκατ. δόσεις του εμβολίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου. Τι αναμένει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Της Μαρίας Αρώνη

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή "ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις" με την Pfizer και τη Γερμανική BioNTech, και θα υπογράψει συμβόλαιο "τις επόμενες ημέρες" για να αγοράσει έως και 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού, δήλωσε η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου.

Η Επίτροπος Υγείας εξήγησε ότι μετά την έγκριση από το Κολέγιο των Επιτρόπων αύριο, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για να δοθεί το πράσινο φως από τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια θα υπογραφεί η συμφωνία.

Σύμφωνα με τη Στέλλα Κυριακίδου, υπάρχει ένα σχέδιο διανομής του εμβολίου, αναλογικά με τον πληθυσμό της κάθε χώρας.

"Θα έχουμε πιθανώς ένα χαρτοφυλάκιο έξι υποσχόμενων υποψηφίων (...) Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αυξάνει τις πιθανότητές μας να έχουμε πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο", ανέφερε η κ. Κυριακίδου.

Αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), ο οποίος δεν έχει ακόμη λάβει τα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές της Pfizer / BioNTech. Θα πρέπει να τα εξετάσει πριν γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας.

Ο ΕΜΑ αναμένει τα κλινικά δεδομένα από την Pfizer / BioNTech

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει ήδη λάβει δύο σειρές δεδομένων, υπό εξέταση, από την Pfizer / BioNTech, αλλά όχι ακόμη τα «κλινικά δεδομένα», δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκπρόσωπος της ΕΜΑ που έχει έδρα το Άμστερνταμ.

Μέσω μιας «συνεχούς» εξέτασης (rolling reviews), ο EMA μπορεί κατ 'εξαίρεση να αξιολογήσει τα δεδομένα καθώς γίνονται προσβάσιμα, πριν από την επίσημη αίτηση (από τα εργαστήρια) για έγκριση πώλησης", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού. Όσον αφορά το πιθανό εμβόλιο Pfizer / BioNTech, "έχουμε αξιολογήσει ένα πρώτο σύνολο δεδομένων, από εργαστηριακές μελέτες.

Ο EMA εξετάζει το δεύτερο σύνολο δεδομένων σχετικά με την ποιότητα του εμβολίου, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών του και τον τρόπο κατασκευής του», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΕΜΑ και πρόσθεσε: "Τα νέα δεδομένα για αυτό το εμβόλιο θα εξεταστούν με τον ίδιο τρόπο: δεν έχουμε λάβει ούτε αξιολογήσει ακόμη τα κλινικά δεδομένα".