Έγκλημα στην Αγία Βαρβάρα: τι υποστηρίζει ο 16χρονος

Τι δηλώνει, μέσω του δικηγόρου του, ο 16χρονος που κατηγορείται ως συνεργός στο άγριο έγκλημα. Στον ανακριτή τις επόμενες 48 ώρες το ζευγάρι. Το χρονικό της τραγωδίας.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές οι τρεις ανήλικοι, που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 50χρονης στην Αγία Βαρβάρα. Η κόρη του θύματος και ο σύντροφός της κατονόμασαν ως συνεργό και φυσικό αυτουργό έναν 16χρονο φίλο τους, ο οποίος όμως αρνείται τη συμμετοχή του.

“Σύμφωνα με τον εντολέα μου, ο οποίος δεν είχε κανένα λόγο και κίνητρο να αφαιρέσει τη ζωή του θύματος, δεν υπήρχε καμία γνώση και καμία συμμετοχή στη διάπραξη του φόνου. Βρέθηκε δυστυχώς στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή χωρίς ουδέποτε να υπάρχει από μέρους του κάποια πρόθεση διάπραξης ενός τέτοιου ειδεχθούς εγκλήματος” τόνισε ο δικηγόρος του 16χρονου, Αθανάσιος Ράπτης.

Τα δύο αγόρια κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού, ενώ η κόρη του θύματος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία. Αιτία του εγκλήματος, σύμφωνα με την 15χρονη κόρη του θύματος, ήταν οι διαρκείς εντάσεις με τη μητέρα της, η οποία, όπως υποστηρίζει το κορίτσι, την απειλούσε ότι θα την κλείσει σε αναμορφωτήριο. Οι κόντρες οξύνθηκαν όταν πριν από έξι μήνες ο 17χρονος φίλος της ανήλικης και σεσημασμένος για κλοπές, μετακόμισε στο σπίτι της στην Αγία Βαρβάρα. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι έφθασε στο έγκλημα για να καταφέρει να αποσπάσει από την άτυχη γυναίκα τις 10.000 ευρώ που προέρχονταν από την πώληση το αυτοκινήτου του πατέρα της 15χρονης, ο οποίος απεβίωσε πριν ένα χρόνο.

Οι ανήλικοι είχαν αποπειραθεί να σκοτώσουν την 50χρονη με υπνωτικά χάπια στον καφέ της και στη συνέχεια να τη δηλητηριάσουν, κάτι που δεν κατάφεραν. Τελικά ο νεαρός αποφάσισε να την σκοτώσει με τη βοήθεια ενός φίλου. Έτσι, το πρωί της περασμένης Πέμπτης, ο 17χρονος Ρουμάνος φέρεται να άνοιξε την πόρτα του σπιτιού στον 16χρονο και οι δυο τους να μπήκαν στο δωμάτιο που κοιμόταν η γυναίκα. Ο πρώτος φαίνεται ότι την ακινητοποίησε κλείνοντας το στόμα της με μαξιλάρι και ο δεύτερος της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στο πρόσωπο και το λαιμό, τα οποία και προκάλεσαν το θάνατό της.

Η 15χρονη κόρη της, υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της πράξης ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Στη συνέχεια οι τρεις τους φέρονται να έδεσαν το θύμα με ιμάντες στα χέρια και τα πόδια, ενώ «σκηνοθέτησαν» ληστεία, αναστατώνοντας το σπίτι. Επιχείρησαν να την μετακινήσουν με σεντόνι, όμως δεν τα κατάφεραν, ενώ στα σχέδιά τους ήταν να κάψουν το πτώμα της 50χρονης για να σβήσουν τα ίχνη της.

Έφυγαν προς τη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό να εγκαταλείψουν τη χώρα, παίρνοντας πρώτα την κάρτα ανάληψης της 50χρονης, με την οποία έκαναν αναλήψεις και ψώνια αξίας 700 ευρώ. Όταν αστυνομικοί σταμάτησαν τον 17χρονο με την 15χρονη σε τυχαίο έλεγχο στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, οι δύο τους δήλωσαν ψεύτικα ονόματα, προκαλώντας υποψίες. Ο νεαρός Έλληνας είχε χωριστεί από το ζευγάρι στις Σέρρες και διέφυγε της σύλληψης.

Η 15χρονη και ο 17χρονος Ρουμάνος φίλος της συνελήφθησαν στης Σέρρες και μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ. Ο 16χρονος από πλευράς του παραδόθηκε χθες το βράδυ στο Αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου από όπου κατάγεται.