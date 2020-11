Υγεία - Περιβάλλον

Ενημέρωση Κικίλια - Κοτανίδου για την κατάσταση σε νοσοκομεία και ΜΕΘ

Τι λένε για την αυξημένη πίεση στις δομές υγείας, κυρίως στην βόρεια Ελλάδα και την πληρότητα στις Εντατικές. Νέα έκκληση στους πολίτες για τήρηση των μέτρων.

Τον υγειονομικό χάρτη της Ελλάδας παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας σε έκτακτη ενημέρωσή του για τον κορονοϊό.

Ο υπουργός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν 297 κλίνες ΜΕΘ κενές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο είχαμε μόλις 30-35 αναμονές για ΜΕΘ.

“Τώρα έχουμε μηδέν αναμονές εν μέσω πανδημίας. Κανείς δεν περιμένει μια κενή ΜΕΘ, είτε έχει covid, είτε έχει πρόβλημα καρδιάς, είτε οτιδήποτε άλλο”, τόνισε ο κ. Κικίλιας

Από πλευράς της η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας και επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής για τον σχεδιασμό νέων κλινών ΜΕΘ στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Αναστασία Κοτανίδου χαρακτήρισε "μεγάλο ψέμα" τα περί υψηλού ποσοστού θνητότητας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

