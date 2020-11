Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πρόσκληση σε ιδιώτες γιατρούς να ενισχύσουν το ΕΣΥ

Εκτακτη τηλεδιάσκεψη Κικίλια με τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων ανά την χώρα.

Πρόσκληση στους ιδιώτες γιατρούς όλης της χώρας να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού στο ΕΣΥ, απηύθυνε ο υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Τόσο το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), όσο και όλοι οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, επανέλαβαν την πρόθεση των ιδιωτών ιατρών να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, κάτι που άλλωστε πράττουν από την πρώτη στιγμή μέσα από τις ιδιωτικές μονάδες υγείας και τα ιατρεία τους.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μέσω του ΔΣ, διατύπωσε ξεκάθαρα την εύλογη επιθυμία των ιδιωτών γιατρών να ενισχύσουν όπου χρειασθεί το ΕΣΥ για την αντιμετώπιση των περιστατικών covid-19, ενώ ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να υπογραφεί άμεσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με τον ΠΙΣ, προκειμένου να μπορέσουν οι ιδιώτες γιατροί να συμβάλλουν με ταχύτατες διαδικασίες με όλες τους τις δυνάμεις στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Επίσης στην τηλεδιάσκεψη επισημάνθηκε η ανάγκη να υπάρξει καλύτερος συντονισμός όλων των υγειονομικών δυνάμεων, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε τοπικό επίπεδο μέσω των Ιατρικών Συλλόγων, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της υγειονομικής κρίσης με τον κορωνοϊό, ενώ η εξάπλωση του ιού στην κοινότητα είναι ραγδαία. Γι’ αυτό και ζητήθηκε η συμμετοχή εκπροσώπου των Ιατρικών Συλλόγων στα ΔΣ των Νοσοκομείων, όπως άλλωστε προβλέπεται εκ του νόμου.

Η πρόταση του υπουργού Υγείας

Σύμφωνα με την πρόταση που διατύπωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, οι ιδιώτες γιατροί που θα συνδράμουν στο ΕΣΥ, θα είναι διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά με εστίαση στις ειδικότητες αιχμής για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Η πρόταση του υπουργού Υγείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Συμβάσεις για 6 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 6 μήνες. Μηνιαίες αμοιβές 2000 ευρώ αφορολόγητα, καθώς και αμειβόμενες εφημερίες. Πλήρη ή μερική απασχόληση. Αμοιβές για επίσκεψη κατ’ οίκον, καθώς και αμοιβές για τηλεσυμβουλευτική.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε επίσης από τον υπουργό Υγείας να υπάρξει έκτακτη ενίσχυση των ιατρών του ΕΣΥ, με αύξηση αμοιβών αλλά και ενίσχυση ειδικά όσων δίνουν καθημερινά τη μάχη με περιστατικά covid-19.

Τέλος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί τον υπουργό Υγείας να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, προκειμένου να μη χαθεί ούτε λεπτό, ώστε να μην υπάρχουν τραγικές απώλειες.