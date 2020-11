Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 2384 κρούσματα της Τρίτης

Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των νέων φορεων του Covid-19 ανά περιφερειακή ενότητα.

Σήμερα δηλώθηκαν ακόμη 41 θάνατοι και 2384 επιπλέον κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Από αυτά, 50 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας.

Τα 2.334 εγχώρια κρούσματα εντοπίστηκαν, ανά περιφερειακή ενότητα, ως ακολούθως:

588 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής

652 κρούσματα από Π.Ε. Θεσσαλονίκης

164 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

62 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

53 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

52 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

49 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

45 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

44 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

43 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

43 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

38 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

38 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

37 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

36 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

32 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

21 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

20 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

19 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

17 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

17 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

16 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

15 κρούσματα στην Π.Ε Βοιωτίας

14 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

13 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

13 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

13 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

13 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

12 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

9 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

9 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

9 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

6 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

6 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Λήμνου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Σύρου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λασιθίου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κω

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κεφαλλονιάς

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καρπάθου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θάσου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ζακύνθου

Ακόμη, 42 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε τον υγειονομικό χάρτη της Ελλάδας σε έκτακτη ενημέρωσή του για τον κορονοϊό. Ο υπουργός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν 297 κλίνες ΜΕΘ κενές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο είχαμε μόλις 30-35 αναμονές για ΜΕΘ. “Τώρα έχουμε μηδέν αναμονές εν μέσω πανδημίας. Κανείς δεν περιμένει μια κενή ΜΕΘ, είτε έχει covid, είτε έχει πρόβλημα καρδιάς, είτε οτιδήποτε άλλο”, τόνισε ο κ. Κικίλιας.

"Μεγάλο ψέμα" χαρακτήρισε η Αναστασία Κοτανίδου τα περί υψηλού ποσοστού θνητότητας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το ποσοστό θνητότητας κυμαίνεται από 35-37%, ένα εξαιρετικό "σκορ" για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.