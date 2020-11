Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη 41 θάνατοι και 2384 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πόσοι ασθενείς ειναι διασωληνωμένοι. Πόσοι βγήκαν νικητές απο τις ΜΕΘ.

Σε γραπτή ενημέρωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ την Τρίτη, για την πορεία της πανδημίας κορονοιού στην Ελλάδα, αναφέρεται:

"Σήμερα ανακοινώνουμε 2384 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 50 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 60570, εκ των οποίων το 54.2% άνδρες.

4510 (7.4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 16382 (27.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

263 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 71 (27.0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 86.3%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 336 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 41 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 866 θανάτους συνολικά στη χώρα. 351 (40.5%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω".

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε τον υγειονομικό χάρτη της Ελλάδας σε έκτακτη ενημέρωσή του για τον κορονοϊό. Ο υπουργός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν 297 κλίνες ΜΕΘ κενές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο είχαμε μόλις 30-35 αναμονές για ΜΕΘ. “Τώρα έχουμε μηδέν αναμονές εν μέσω πανδημίας. Κανείς δεν περιμένει μια κενή ΜΕΘ, είτε έχει covid, είτε έχει πρόβλημα καρδιάς, είτε οτιδήποτε άλλο”, τόνισε ο κ. Κικίλιας.

"Μεγάλο ψέμα" χαρακτήρισε η Αναστασία Κοτανίδου τα περί υψηλού ποσοστού θνητότητας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το ποσοστό θνητότητας κυμαίνεται από 35-37%, ένα εξαιρετικό "σκορ" για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.