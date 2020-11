Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κικίλιας: μηδενική η αναμονή για ΜΕΘ στη χώρα

Προβληματισμός για το υψηλό ποσοστό των θετικών τεστ στην Θεσσαλονίκη. Εκτακτο σχέδιο για ανάπτυξη δεκάδων κλινών ΜΕΘ στην πόλη. Κριτική απο την αντιπολίτευση.

Τον υγειονομικό χάρτη της Ελλάδας παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας σε έκτακτη ενημέρωσή του για τον κορονοϊό.

Ο υπουργός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν 297 κλίνες ΜΕΘ κενές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο είχαμε μόλις 30-35 αναμονές για ΜΕΘ.

“Τώρα έχουμε μηδέν αναμονές εν μέσω πανδημίας. Κανείς δεν περιμένει μια κενή ΜΕΘ, είτε έχει covid, είτε έχει πρόβλημα καρδιάς, είτε οτιδήποτε άλλο”, τόνισε ο κ. Κικίλιας

Ο υπουργός σημείωσε ότι στη χώρα μας έχουν γίνει 2.000.000 τεστ pcr και rapid και εξήγησε ότι τον Μάρτιο γίνονταν 982 τεστ την ημέρα, 11.366 τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο έχουμε φθάσει στο σημείο να γίνονται 22.492 τεστ την ημέρα.

Όσον αφορά τις κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ, που φθάνουν τις 500 και έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, έχουν κάνει 450.000 τεστ και έχουν πραγματοποιήσει 13.500 αποστολές. Μόνο τον Οκτώβρη έγιναν 3.560 αποστολές και έγιναν πάνω από 130.000 τεστ.

Το ΕΣΥ όμως δεν είναι μόνο κορονοϊός, όπως είπε ο υπουργός Υγείας. Παρουσίασε μάλιστα στοιχεία για την περίθαλψη ασθενών χωρίς κορονοϊό, τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, έγιναν 516.379 εξετάσεις ασθενών στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Έγιναν 285.802 εξετάσεις ασθενών σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και πάνω από 40.000 χειρουργεία.

Στο 32% η θετικότητα στη Θεσσαλονίκη

“Ήρθε η μεγάλη στιγμή, της μεγάλης μάχη στη Θεσσαλονίκη. Η θετικότητα είναι 32% στην πόλη. Είναι μια τεράστια διασπορά και είναι θέμα δημόσιας υγείας. Πρέπει να προβληματιστούμε όλοι για το πώς επεκτάθηκε η νόσος” είπε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τον Αύγουστο του 2020 ανεπτύχθησαν 43 ΜΕΘ, ενώ στη 2η φάση αναπτύχθηκαν άλλες 75 κλίνες ΜΕΘ. Φθάσαμε δε στην 3η φάση που αναπτύσσονται άλλες 50 κλίνες ειδικών μονάδων. Ήταν κλίνες ΝΧ και μετατρέπονται σε πολυδύμανες ΜΕΘ με τον εξοπλισμό που υπάρχει ως απόθεμα στο υπουργείο, από δωρεές.

Σήμερα οι ΜΕΘ covid και non Covid στη Θεσσαλονίκη φθάνουν τις 233. “Αποδεικνύουμε ότι έχουμε κι άλλες δυνάμεις” είπε ο Βασίλης Κικίλιας και εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση.

Έκανε συγκεκριμένα λόγο για λαϊκίστικη αντιπολίτευση με ψέματα και fake news. “Δεν χτυπούν εμάς αλλά τους πολίτες. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά κάναμε και θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε μαζί με την ελληνική κοινωνία να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση” είπε και ευχαρίστησε γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και τις καθαρίστριες, διασώστες και όλους όσους βοηθούν στη μάχη. “Ελάτε να τους βοηθήσουμε όλοι μαζί” κατέληξε ο υπουργός.

Ο υγειονομικός χάρτης της Ελλάδας που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας

Βολές απο την αντιπολίτευση

Σε ανακοινωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται "Καλωσορίζουμε τον εξαφανισμένο Υπουργό Υγείας που μετά από 8 μήνες πανδημίας, βγήκε επιτέλους σήμερα στην ενημέρωση των πολιτών. Οποιαδήποτε συσχέτιση της παρουσίας του άρον - άρον μετά την πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κ. Τσίπρα για υπουργό υγείας κοινής αποδοχής είναι απολύτως συμπτωματική. Όπως και το άγχος του να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και όχι να παρουσιάσει έστω και τώρα κάποιο σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ. Στην παρθενική του εμφάνιση μετά 8 μήνες, δεν βρήκε μισή λέξη να πει για την εγκληματική αδράνεια της κυβέρνησης.

Για τη μείωση αντί για αύξηση του προσωπικού που υπηρετεί στο ΕΣΥ κατά 6.000 ανθρώπους σε σχέση με το 2019 που δεν υπήρχε πανδημία. Για την ασφυξία των νοσοκομείων και των ΜΕΘ. Για την πρωτοφανή ανεπάρκεια, ακόμα και στις 50 ΜΕΘ που δώρισε η Βουλή, να λειτουργούν μόλις οι 9 λόγω έλλειψης προσωπικού. Για τις ατέλειωτες παλινωδίες και αντιφάσεις, για τον ομολογημένο εφησυχασμό της κυβέρνησης. Και τίποτα φυσικά για τα πρακτικά της Επιτροπής που η κυβέρνησή του συνεχίζει να κρύβει. Ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος υπουργός, βγήκε μόνο να μας πει ότι αυτός και ο κ. Μητσοτάκης τα έχουν κάνει όλα καλά, αλλά δεν είπε κουβέντα για το πώς φτάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο. Δεν περιμέναμε βέβαια και κάτι άλλο. Έχουν σπαταλήσει τόσους μήνες σε δημιουργική λογιστική, που πια δυστυχώς ξεπερνιέται από τη δραματική πραγματικότητα και σε εκστρατείες αυτοθαυμασμού, που οδήγησαν στα καθημερινά πλέον αρνητικά ρεκόρ και στην απόγνωση τους ανθρώπους του ΕΣΥ.

Σε δήλωση του Υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Υγείας του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέα Πουλά, αναφέρεται "σε μια προσπάθεια να ωραιοποιήσει την κατάσταση ο Υπουργός Υγείας μας παρουσίασε και πάλι αριθμούς και νούμερα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τον ιό και δεν προλαβαίνει. Η καθημερινή αύξηση της θνητότητας αποδεικνύει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η κυβέρνηση βρίσκεται προ των ευθυνών της για την ολιγωρία που επέδειξε όλο το προηγούμενο διάστημα από την έναρξη της πανδημίας. Δεν μας λέει όμως ο κ. Υπουργός πόσο μπορεί ακόμη το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό να δίνει την καθημερινή μάχη με τον κορονοϊό χωρίς να λαμβάνει την αναγνώριση με πράξεις που του αξίζει".