Τεχνολογία - Επιστήμη

Δίκτυο 6G στήνει η Κίνα στο Διάστημα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο πιο γρήγορες ταχύτητες αναπτύσσονται σε σχέση με το 5G. Πότε εκτιμάται ότι μπορεί να αναπτυχθεί για χρήση επί της Γης.

Η Κίνα εκτόξευσε έναν πύραυλο για να θέσει σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας τον «πρώτο πειραματικό δορυφόρο 6G του κόσμου», ώστε να ελέγξει το αδιανόητα γρήγορο ίντερνετ της νέας γενιάς. Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, ο δορυφόρος στάλθηκε σε τροχιά με 12 ακόμα δορυφόρους από το Taiyuan Satellite Launch Center, ώστε να ελεγχθεί η εφαρμογή των υψηλής συχνότητας κυμάτων στο Διάστημα.

Κι όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών είναι ακόμα αρκετά χρόνια πίσω από μια συμφωνία για ένα γενικό πρωτόκολλο για το 6G δίκτυο.

Οι Κινέζοι ισχυρίζονται πάντως πως η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων είναι 100 φορές πιο γρήγορη από το 5G, όσο κι αν κανείς δεν γνωρίζει αν η τεχνολογία που ελέγχουν θα φτάσει ποτέ σε τελικό στάδιο με εμπορικό πρόσημο.

Είναι γνωστό πάντως πως το Πεκίνο ερευνά την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς δικτύου εδώ και έναν χρόνο και αυτή ήταν μάλλον η στιγμή που όλα αυτά καρποφόρησαν.

Ο δορυφόρος του 6G ζυγίζει περίπου 70 κιλά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας, και πήρε το όνομά του «UESTC» από το πανεπιστήμιο που τον ανέπτυξε (University of Electronic Science and Technology of China).

Η Κίνα είναι πρωτοπόρος εδώ, ανακοίνωσε πως ξεκινά την ανάπτυξη του 6G τον περασμένο Νοέμβριο, μερικές μέρες αφότου το δίκτυο 5G έγινε διαθέσιμο στη χώρα.

Το Γραφείο Τεχνολογίας επέλεξε 37 ειδικούς στις τηλεπικοινωνίες από πανεπιστήμια, θεσμούς και ιδιωτικούς κολοσσούς ώστε να εργαστούν στην απαραίτητη τεχνολογία.