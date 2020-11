Υγεία - Περιβάλλον

Συνομιλία Μητσοτάκη - Μπουρλά για το εμβόλιο της Pfizer

Τι είπαν ο Πρωθυπουργός και ο ελληνικής καταγωγής ισχυρός άνδρας της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

O Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Μπουρλά για την ιστορική επιτυχία της ανακάλυψης του εμβολίου στη μάχη κατά του κορονοϊού και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προμήθεια του εμβολίου.

Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί απο την Κομισιόν η πρώτη συμφωνία με την εταιρεία για δόσεις του εμβολίου, μέρος των οποίων θα καταλήξει στην χώρα μας