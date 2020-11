Πολιτική

“Βράζει” ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Πολάκη – Τι σχολιάζουν Δελαττόλας και Αμυράς στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές οι αναρτήσεις του, που φέρνουν σε δύσκολη θέση και τον Τσίπρα. Εξηγήσεις ζήτησε η Κουμουνδούρου. Τι λένε οι δημοσιογράφοι για τις αναρτήσεις και το πολιτικό σκηνικό εν μέσω πανδημίας.