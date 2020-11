Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Όλες οι απαντήσεις για το εμβόλιο της Pfizer (βίντεο)

Διευκρινίσεις από τους επιστήμονες και την ηγεσία του Υπ. Υγείας για την παραλαβή του, τα άτομα και τον χρόνο που θα γίνει εμβολιασμός του πληθυσμού