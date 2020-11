Κοινωνία

Δημητρίου για τον φόνο στην Αγία Βαρβάρα: διαφορετικά τα κίνητρα των τριών ανήλικων (βίντεο)

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος της 15χρονης κόρης του θύματος, που συμμετείχε στο έγκλημα. Τι αναφέρει για την ψυχολογία των δραστών και τις επιδράσεις.