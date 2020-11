Τοπικά Νέα

Εργατικό δυστύχημα στο Χαλκερό

Τραγωδία στο μεροκάματο για πατέρα 4 παιδιών. Πως συνέβη το κακό. Με την συνδρομή πυροσβεστών απεγκλωβίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα.

Θρήνος μετά απο εργατικό δυστύχημα το μεσημέρι της Τρίτης στο Χαλκερό Καβάλας.

Η τραγωδία συνέβη όταν ο χειριστής ενός σκαπτικού μηχανήματος, κατά την διάρκεια διάνοιξης δρόμου σε δασική περιοχή για την κατασκευή νταμαριού, έχασε τον έλεγχο του βαρέος τύπου οχήματος, το οποίο άρχισε να γλιστραει.

Εκείνος πήδηξε απο το μηχάνημα για να μην παρασυρθεί μαζί του στον γκρεμό, όμως δεν μπόρεσε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί απο το μηχάνημα, το οποίο τον καταπλάκωσε, μαζί με μπάζα που παρέσυρε κατά την πτώση του.

Η σορός του άτυχου άνδρα, που διένυε την έκτη δεκαετία της ζωής του και ήταν πατέρας 4 παιδιών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανασύρθηκε με τη συνδρομή τριών πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας.