Δήμαρχος ακινητοποίησε τσαντάκια (βίντεο)

"Δέχτηκα πρόταση να "μπω" στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ.!" λέει με χιούμορ ο αιρετός. Πως περιγράφει το περιστατικό.

"Δήμαρχο"… είχε μια γυναίκα στην Καβάλα το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου 2020, όταν ο Θόδωρος Μουριάδης, μαζί με τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Καβάλας, Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου καταδίωξαν και ακινητοποίησαν τον δράστη ο οποίος νωρίτερα της είχε κλέψει την τσάντα.

Το περιστατικό συνέβη πίσω από το Δημαρχείο, με τους δύο άνδρες -παρουσία και της γενικής γραμματέως του Δήμου, Χριστίνας Ταβουλτσίδου– να ακούνε, βγαίνοντας από το Δημαρχείο, τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια και να τον καταδιώκουν και εν τέλει να τον ακινητοποιούν λίγα μέτρα παρακάτω, πάνω από τον Δημοτικό Κήπο, δίνοντας στην ηλικιωμένη γυναίκα την κλεμμένη τσάντα, ενώ στο σημείο έσπευσε αμέσως άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και της Ασφάλειας, οι οποίοι συνέλαβαν τον δράστη.

Θύμα, δράστης -γνωστός στις Αρχές- και οι διώκτες του μετέβησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας για καταθέσεις και τα όσα προβλέπει η διαδικασία μετά τη σύλληψη του επίδοξου τσαντάκια.

Το θέμα πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Ο Δήμαρχος Καβάλας μίλησε στην ΕΡΤ3, με τον Δήμαρχο να σχολιάζει με χιούμορ το περιστατικό, αναφέροντας ότι "μετά το περιστατικό μου έγινε πρόταση να γίνω μέλος της ομάδας ΔΙΑΣ!"

Πηγή: Kavalapost.gr