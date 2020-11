Πολιτισμός

Πέθανε ο Χρήστος Ζορμπάς

Θλίψη στον καλλιτεχνικό, και όχι μόνο, κόσμο.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 χρόνων άφησε ο ηθοποιός Χρήστος Ζορμπάς σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό, και όχι μόνο, κόσμο.

Ο ηθοποιός «έσβησε» σήμερα, Τρίτη, και τη δυσάρεστη είδηση έκαναν γνωστή, η σύζυγος του και η κόρη του μέσω των προφίλ τους στο Facebook.

«Έφυγε σήμερα, τόσο ξαφνικά, ο Χρήστος Ζορμπάς, Καλό ταξίδι αγαπημένε μας!!» έγραψε η σύζυγός του, επίσης ηθοποιός, Κική Διόγου, η οποία έριξε «μαύρο» στο προφίλ της. Τα καλλιτεχνικά βήματα του πατέρα της ακολουθεί η κόρη του Χρήστου Ζορμπά, Σόνια.

Ο Χρήστος Ζορμπάς είχε στο ενεργητικό του πάνω από 50 ταινίες, πολλές από τις οποίες απέσπασαν βραβεία.

Μεταξύ αυτών και «Οι σιλουέτες» του Κωστή Ζώη, «Ανοιχτή επιστολή» του Γιώργου Σταμπουλόττουλου, «Το κορίτσι του 17»»του Πέτρου Λύκα, η «Ορέστεια» του Βασίλη Φωτόπουλου, «Βυζαντινή Ραψωδία» του Γιώργου Σκαλενάκη, «Η Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού αλλά και η «Κάθοδος των 9» του Χρήστου Σιοπαχά που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ της Μόσχας.

Πήρε, επίσης, μέρος σε πολλές σε θεατρικές παραστάσεις που άφησαν εποχή όπως οι «Άνθρωποι και ποντίκια», «Τσάι και συμπάθεια», «Οιδίποδας τύραννος» ενώ έβαλε την σφραγίδα του και σε επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές όπως οι «Μεθοριακός σταθμός», «Η Γειτονιά μας», «Ανατολικός Άνεμος», «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα» κ.ά. .

Ο ίδιος, πάντως, είχε δηλώσει πως η καλύτερη παράσταση που είχε παίξει ήταν η «Όπερα της πεντάρας» του Μπρεχτ, που παρουσιάστηκε το 1975 στο θέατρο «Κάππα», σε σκηνοθεσία Ζυλ Ντασέν, με πρωταγωνιστές την Μελίνα Μερκούρη και τον Νίκο Κούρκουλο.

Φιλμογραφία

Όταν χορέψουμε μαζί (2003)

Τα δελφινάκια του Αμβρακικού (1993) (καπετάν Μελέτης)

Δέσποινα (1990) (Θόδωρος)

Γρανίτα από χιόνι (1986) (Βαγγέλης)

Ο Γιάννης που έγινε Τζώννης (1986)

Παράξενη συνάντηση (1986)

Η κάθοδος των εννιά (1985)

Ο ρεπόρτερ (1982)

Ο παλαβός κόσμος του Θανάση (1979)

Ο ήλιος του θανάτου (1978)

Συνομωσία στη Μεσόγειο (1975)

Οι βάσεις και η Βασούλα (1974) (Μεμάς)

Ευδοκία (1970) (νταβατζής)Ο μεγάλος ένοχος (1970) (Μεμάς Γαλιάτσος)

Η ζούγκλα των πόλεων (1970) (αφεντικό χαρτοπαικτικής λέσχης)

Ο Θανάσης η Ιουλιέττα και τα λουκάνικα (1970)

Το κορίτσι του 17 (1969)

Τρικυμία μιας καρδιάς (1969)

Ο ναύτης του Αιγαίου (1968)

Ανοιχτή επιστολή (1968)

Βυζαντινή ραψωδία (1968)

Νύχτα γάμου (1967)

Σιλουέτες (1967)

Συντρίμμια τα όνειρα μας (1967)

Κορόιδο γαμπρέ (1962) (Μηνάς Διαμαντόπουλος)

Τρικυμία μιας καρδιάς (1969)