Πρώτη ευρωπαϊκή ήττα για το Περιστέρι

Η Ρίγα "σκότωσε¨τους Περιστεριώτες από τα 6.75.

Την πρώτη εφετινή ευρωπαϊκή ήττα και μάλιστα εντός έδρας υπέστη το Περιστέρι. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ηττήθηκε 81-84 από τη Ρίγα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για τη 2η αγωνιστική, με τους Λετονούς να βελτιώνουν σε 1-1 το ρεκόρ τους στον 5ο όμιλο και να ισοβαθμούν πλέον με το Περιστέρι.

H αστοχία της ελληνικής ομάδας στο τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης και η κυριαρχία της Ρίγα στον τομέα των ριμπάουντ (41 έναντι 24 και 12 επιθετικά έναντι 6), σε συνδυασμό με τα καλά ποσοστά ευστοχίας της από τα 6.75 (12/28 τρίποντα), έκριναν το νικητή της αναμέτρησης.

Σε μία αμφίρροπη «μάχη» μέχρι το 37΄, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 77-77, η Λετονοί προσπέρασαν με τον Άλμαν (77-79), για να ακολουθήσουν τρεις σερί χαμένες επιθέσεις των παικτών του Περιστερίου.

Ωστόσο, έχοντας ενεργοποιήσει την άμυνα της, η ελληνική ομάδα ισοφάρισε και πάλι στο 39΄ με 2/2 βολές του Γκρέι. Εκεί όμως «χτύπησε» και πάλι ο πρώην παίκτης του Λαυρίου, Κάιλ Άλμαν, ο οποίος ευστόχησε σε ένα λέι απ ψυχολογίας στα 44΄΄ (79-81). Τι ακολούθησε; Ο Γκάντι αστόχησε σε δύο διαδοχικά λέι απ και οι φιλοξενούμενοι «σφράγισαν» το «διπλό» από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Πρώτοι σκόρερ του Περιστερίου οι Αμπντούλ Γκάντι (15π.), Στίβεν Γκρέι (15π.) και Τρε ΜακΛιν (15π.), ενώ από τους νικητές ξεχώρισαν οι Κρίστερς Ζόρικς (20π., 7ρ.) και Κάιλ Άλμαν (16π., 9ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 8-15, 35-39, 62-61, 81-84

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Παπανικολόπουλος): Αθηναίου 9 (3), Γκάντι 15 (1), Γκρέι 15 (3), Μαυροκεφαλίδης 10 (2), ΜακΛίν 15 (1), Άρλετζ, Τζόουνς 14, Καράμπελας 3 (1), Βασιλόπουλος.

ΡΙΓΑ (Γκαϊλίτις): Άτε 8 (2), Κάιζερ 11, Μάντσεν 5 (1), Πινέιρο 13, Ζόρικς 20 (4), Όλμαν 16 (2), Κοχς 3 (1), Σκέλε, Βίτολς 8 (2).