ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κώστας Σακκάς να επιστρέψει στον Κορυδαλλό

Ανακοίνωση του Τομέα Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

"Αποσυμφόρηση στις φυλακές τώρα" και επιστροφή "του φοιτητή Κ. Σακκά στον Κορυδαλλό", ζητά ο τομέας Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Με την πανδημία να προελαύνει, με το φόβο και τη νέα φτώχεια να κυριαρχούν, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αδιαφορεί, όχι τυχαία, για την τύχη χιλιάδων ανθρώπων, που η ίδια τους η ζωή, εξαρτάται απόλυτα από άλλους, στην προκειμένη από την Πολιτεία. Πάνω από 12.000 έγκλειστοι στις φυλακές της χώρας βιώνουν απροστάτευτοι τον τρόμο της επέλασης του covid – 19, μέσα σε τραγικές συνθήκες υπερπληθυσμού, με πολλούς ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα ή ο ένας πάνω στον άλλον, με την υγιεινή να είναι ανύπαρκτη και τις συναθροίσεις, που ως γνωστόν στην… ελεύθερη κοινωνία απαγορεύονται, εκεί να είναι υποχρεωτικές.

Τα κρούσματα πληθαίνουν. Στην Κέρκυρα, αλλά κυρίως στις φυλακές Διαβατών ο αριθμός έχει ξεφύγει και απειλεί κρατούμενους και υπαλλήλους, απειλεί ζωές. Κι όμως, η κυβέρνηση τα μόνο μέτρα που έχει πάρει είναι κατασταλτικά και περιορισμό δικαιωμάτων. Δεν λέει λέξη και κυρίως δεν κάνει απολύτως τίποτα για το νερό που σε πολλές φυλακές είναι είδος πολυτελείας. Δεν λέει λέξη και κυρίως δεν κάνει τίποτα για την έλλειψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν λέει λέξη και κυρίως δεν κάνει τίποτα για τις υποχρεωτικές συναθροίσεις, για το κενό των τεστ από τον ΕΟΔΥ, για την έλλειψη συνθηκών υγιεινής.

Αλλά ενώ αδιαφορεί προκλητικά για την υγεία και τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, παραμένει πιστή στο δόγμα νόμος και τάξη, πιστή και εμμονική στην καταστολή και την εκδίκηση. Παρότι έχουν παγώσει, υποτίθεται για προληπτικούς λόγους, οι μεταγωγές, τα επισκεπτήρια κλπ, προχώρησε αιφνιδιαστικά, σε αδικαιολόγητη και βίαιη μεταγωγή του φοιτητή – κρατούμενου Κώστα Σακκά, από τον Κορυδαλλό στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών. Ο φοιτητής, ο οποίος άρχισε απεργία πείνας και δίψας, διεκδικώντας το αυτονόητο, με επιστολή του περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα τις συνθήκες στις φυλακές της Νιγρίτας, τον υπερπληθυσμό, τους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή όσων βιώνουν τον εγκλεισμό στις συγκεκριμένες φυλακές. Η άμεση επιστροφή του στον Κορυδαλλό είναι μια αυτονόητη πράξη.

Καλούμε το αρμόδιο (στην ουσία επικίνδυνα αναρμόδιο) υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ να πάρει μέτρα προστασίας χιλιάδων ανθρώπων, ανθρώπων που βρίσκονται στην κυριολεξία στα χέρια τους. Να προχωρήσει άμεσα σε μια γενναία και δίκαιη αποσυμφόρηση, με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές για την χωρητικότητα, έτσι ώστε, να δοθεί η δυνατότητα να έχει η ζωή μια ευκαιρία να υπάρξει. Διαφορετικά, η κυβέρνηση της καταστολής και της σκόπιμης αδιαφορίας θα έχει ολόκληρη την ευθύνη".