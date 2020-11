Κόσμος

Κατεχόμενα: Τουρκοκύπριοι διαδήλωσαν κατά της Τουρκίας

Συμμετοχή στην πορεία ανακοίνωσε και ο τέως ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Μουσταφά Ακιντζί

Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης (10/11) χιλιάδες Τουρκοκύπριοι ακτιβιστές και στην πορεία συμμετείχε και ο τέως Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενί Ντουζέν, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Ινονού της κατεχόμενης Λευκωσίας με σύνθημα «Δημοκρατία και Βούληση».

Τουρκοκυπριακά μέσα μετέδωσαν ότι μέρος της τουρκοκυπριακής κοινότητας υποστηρίζει ότι η Τουρκία με την τακτική της, προσπαθεί να αλλοιώσει την κοσμικότητα της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Με συνθήματα όπως «η Κύπρος είναι κοσμική και θα παραμείνει», «Δεν θέλουμε διορισμένο διαχειριστή», «Με αντίσταση θα κερδίσουμε» και πολλά άλλα, οι Τουρκοκύπριοι διαδήλωσαν κατά του Τούρκου Προέδρου, πέντε ημέρες πριν την κάθοδο Ερντογάν στην Κύπρο.

Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους με αφορμή τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ, ότι θα προωθήσει τα συμφέροντα της Τουρκίας στην Κύπρο.