Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: εφιαλτικό ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 24 ώρες στην χώρα.

Στις ΗΠΑ έσπασε εκ νέου χθες Τρίτη το ρεκόρ νέων περιπτώσεων μόλυνσης από τον κορονοϊό, με 201.961 κρούσματα του SARS-CoV-2 να επιβεβαιώνονται σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, τα οποία μελέτησε το Γαλλικό Πρακτορείο, ως τις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας).

Η ισχυρότερη οικονομική δύναμη του κόσμου, που πρόσφατα ξεπέρασε το όριο των 10 εκατομμυρίων κρουσμάτων κορονοϊού, είναι αυτή που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς, με περίπου 240.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19. Παρότι οι θάνατοι απέχουν ακόμη από τα επίπεδα της άνοιξης σε ημερήσια βάση, οι ΗΠΑ θρήνησαν άλλους 1.500 και πλέον νεκρούς μέσα σε μια μέρα.

Το νέο ρεκόρ οφείλεται εν μέρει στην προσθήκη περιπτώσεων που είχαν επιβεβαιωθεί το Σαββατοκύριακο αλλά καθυστέρησαν να καταχωριστούν, μολαταύτα αντανακλά την τάση. Εδώ και μία εβδομάδα, οι μολύνσεις από τον κορονοϊό ξεπερνούν σχεδόν καθημερινά τις 100.000, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ως τώρα.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρισιμότερη στις βόρειες και στις μεσοδυτικές πολιτείες.

Ο αριθμός των εισαγωγών ασθενών με την COVID-19 στα νοσοκομεία επίσης σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Πλέον νοσηλεύονται 62.000 άνθρωποι σε δομές υγείας στην αμερικανική επικράτεια, σύμφωνα με το COVID Tracking Project, αριθμός που ούτε αυτός έχει προηγούμενο.

Η πανδημία, την οποία εξαρχής υποβάθμιζε ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, βύθισε τις ΗΠΑ στη χειρότερη υγειονομική κρίση μετά την πανδημία της ισπανικής γρίπης το 1918 και στη χειρότερη οικονομική κρίση μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 1929.

Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας σε αδρές γραμμές το πρόγραμμά του για τον αγώνα εναντίον της πανδημίας, που χαρακτηρίζει πρώτη προτεραιότητα της θητείας του. Δημοσιοποίησε τα ονόματα των μελών του κλιμακίου στο οποίο ανέθεσε να εργαστεί πάνω στο ζήτημα αυτό, καταρτίζοντας αρχικά το σχέδιο που θα θέσει σε εφαρμογή όταν αναλάβει την εξουσία, την 20ή Ιανουαρίου 2021.

Οι ελπίδες της χώρας κρέμονται από την ανακοίνωση της γιγαντιαίας αμερικανικής φαρμακευτικής βιομηχανίας Pfizer και της γερμανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας BioNTech ότι το εμβόλιο που αναπτύσσουν από κοινού εναντίον του κορονοϊού είναι «αποτελεσματικό κατά 90%». Η αμερικανική κυβέρνηση υπέγραψε, κατόπιν προτροπής του Τραμπ, σύμβαση 1,95 δισεκ. δολαρίων με την Pfizer για την αγορά 100 εκατομμυρίων δόσεων του υποψηφίου εμβολίου της, όποτε κι αν λάβει έγκριση από τους εποπτικούς φορείς. Ελπίζει ότι οι πρώτοι εμβολιασμοί, μελών των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, θα ξεκινήσουν πριν από το τέλος της χρονιάς.