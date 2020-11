Τεχνολογία - Επιστήμη

Viral: το 13033 “επέτρεψε” μετακίνηση 76 ατόμων για πάρτι (εικόνες)

Για γέλια και. για... προβληματισμό το "πείραμα" των νεαρών, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το 13033 είναι το πενταψήφιο με την μεγαλύτερη «ζήτηση» στην ιστορία, καθώς ειναι συνυφασμένο με τα lockdown λόγω κορονοϊού, την άνοιξη του 2020 και… ξανά από τις 7 Νοεμβρίου και μετά, καθως σε αυτό στέλνουν τα μηνύματα τους οι πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν.

Το 13033, “πρωταγωνιστεί” και σε μια απίστευτη ιστορία που μεταδίδει το eviathema μια ιστορία για γέλια και για... προβληματισμό, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Δύο νεαροί στέλνουν στο πενταψήφιο τον κωδικό 6 για την μετακίνηση, γράφοντας “6 μάζωξη 76 ατόμων στο σπίτι του Νεκτάριου γιορτάζει σήμερα και θα το κάψουμε μέχρι θανάτου”!

Καθώς τα απαντητικά μηνύματα είναι κωδικοποιημένα, οι νεροί πήραν το "ΟΚ" από την υπηρεσία!

Το βίντεο ανέβασαν οι νεαροί στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης του Tik Tok, ενώ βεβαίως να σημειωθεί πως το εν λόγω πάρτυ… δεν έγινε ποτέ.